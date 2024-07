DAZN trasmetterà tutte le partite della Serie A 2024/2025 su tivùsat

DAZN e tivùsat hanno rinnovato l’accordo, ma con un’importante novità. Tutte e 10 le partite di calcio della Serie A 2024/2025 trasmesse da DAZN saranno visibili anche sui canali satellitari dedicati della piattaforma tivùsat.

Oltre a tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano, sui canali 214 e 215 di tivùsat verranno trasmessi anche altri eventi sportivi: una selezione di partite del campionato di calcio spagnolo, della Serie A femminile e della Lega Basket Serie A, oltre a contenuti originali DAZN.

Come vedere DAZN su tivùsat

Per attivare i canali satellitari di DAZN su tivùsat è necessario un dispositivo tivùsat certificato e abilitato a DAZN, un abbonamento a DAZN Standard o Plus e il piano aggiuntivo ZONA DAZN.

La scorsa stagione il costo supplementare per ZONA DAZN era di 7,50 euro, ma le piattaforme non hanno ancora comunicato il prezzo per la stagione della Serie A 2024/2025 che inizierà sabato 17 agosto.

Con l’occasione ricordiamo che con DAZN Goal si potranno vedere 3 partite di Serie A ad un prezzo ridotto.

Nel frattempo Sky ha alzato i prezzi dei pacchetti Sport. Da giugno 2024 gli abbonati Sky devono fare i conti con un aumento dei costi per i pacchetti Sport e Calcio in base al tipo di abbonamento.