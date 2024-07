Il mercato delle telecomunicazioni è in continuo movimento e nelle scorse ore in Rete si sono diffuse alcune interessanti indiscrezioni relative ai programmi di CK Hutchison, conglomerato di aziende che include anche WINDTRE.

Stando a quanto viene riportato da Reuters, CK Hutchison starebbe valutando le opzioni disponibili per la sua divisione europea nel settore delle telecomunicazioni al fine di ridurre la sua partecipazione nell’attività complessiva.

Possibili importanti novità in vista per WINDTRE

Tra le opzioni prese in considerazione vi sarebbero la quotazione in borsa delle attività di telecomunicazioni europee, la vendita di unità in blocco o anche la vendita di quote di controllo in alcuni Paesi.

Pare che la dirigenza di CK Hutchison sia attualmente propensa a trovare delle soluzioni Paese per Paese che possano migliorare i rendimenti del gruppo ma le valutazioni sul da farsi sarebbero ancora in una fase iniziale.

Con specifico riferimento all’Italia, una delle possibili opzioni sarebbe quella di tornare a puntare forte su una combinazione di WINDTRE con Iliad, in modo da poter meglio contrastare la fusione tra Vodafone e Fastweb.

Un portavoce di CK Hutchison si è rifiutato di commentare tali informazioni, definite “speculazioni di mercato”, aggiungendo che l’obiettivo principale del gruppo è sempre quello annunciato dalla dirigenza in occasione dell’Annual General Meeting, ossia continuare a perseguire transazioni che possano permettere di conseguire un accrescimento del valore.

Le discussioni interne a CK Hutchison sui progetti relativi al settore delle telecomunicazioni arrivano in un momento ben preciso: da un po’, infatti, gli operatori telefonici europei si confrontano con rendimenti inferiori, legati in parte agli elevati investimenti sostenuti per riuscire ad aggiornare le loro infrastrutture di rete, il tutto in un mercato troppo affollato in cui le singole realtà stanno cercando di consolidarsi.