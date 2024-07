Sono ormai passati 2.691 giorni dal 3 marzo 2017, momento in cui è stata lanciata sul mercato Nintendo Switch. Un ciclo vitale davvero prolungato, che costituisce un record per il noto marchio nipponico nell’ambito delle console.

Il precedente primato era legato al Famicom (noto come Nintendo Entertainment System in occidente) che è stato prodotto di punta dell’azienda per ben 2.686 giorni prima di essere soppiantato dal Super Nintendo. Il progredire tecnologico sempre più rapido e le logiche di mercato, nel corso degli ultimi anni, hanno ridotto drasticamente l’attesa tra il lancio tra una console e la generazione successiva.

Un esempio in tal senso è Nintendo Wii, proposta ai videogiocatori nel 2006 e “sostituita” da Wii U appena sei anni dopo. In quel caso specifico, però, Nintendo è andata incontro a vendite inferiori rispetto alle aspettative. Proprio il caso Wii U, a quanto pare, ha convinto il celebre marchio a muoversi con più attenzione per quanto concerne la progettazione della console che dovrà raccogliere l’eredità di Switch.

Switch, non solo un ciclo vitale record: potrebbe diventare presto la console più venduta di sempre

Una delle chiavi di successo di Switch console è senza ombra di dubbio la sua natura “ibrida“. Questa offre un’esperienza di gioco fruibile tanto come una postazione di gioco casalinga quanto come una console portatile. Proprio in questo senso va però fatta una precisazione: nell’ambito portabilità, per longevità, il Game Boy originale è ancora primo assoluto in classifica. A tal proposito, dal momento del suo lancio al debutto del Game Boy Advance, i videogiocatori hanno dovuto attendere ben 4.352 giorni.

Il regno di Nintendo Switch sembra avere però i giorni contati. Lo scorso maggio Nintendo ha confermato il lancio, entro l’anno fiscale, una console che prenderà il suo posto. Ciò significa che, entro marzo 2025, la piattaforma potrebbe andare in pensione in favore di un nuovo prodotto.

Secondo i dati ufficiali, come preventivabile, Switch ha rappresentato un enorme successo per la compagnia. Nintendo ha confermato la vendita di 141,32 milioni di console, tenendo conto anche della versione Lite. Se le previsioni dell’attuale anno commerciale saranno rispettate, Switch potrebbe battere le vendite di Nintendo DS (pari a 154 milioni) e PlayStation 2 (circa 160 milioni). Se ciò dovesse avverarsi, Switch diventerebbe ufficialmente la console più venduta della storia.