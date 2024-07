A un mese di distanza dal WWDC, Apple ha rilasciato iOS 18 beta 3 per sviluppatori. Nonostante si sappia ben poco dell’ultima versione del sistema operativo per iPhone, si parla di diverse implementazioni, correzioni di bug e funzioni ancora non integrate finora. In questa fase di sviluppo, Apple è concentrata sui feedback dei beta tester, affrontando in ogni versione i problemi che vengono segnalati dagli stessi.

Tra le prime novità individuate figure una più ampia possibilità di personalizzazione della schermata Home. Con l’ultima versione dell’OS, infatti, è possibile trasformare automaticamente tutte le icone nelle relative controparti in Modalità scura attraverso un sistema che sembra funzionare attraverso l’apprendimento automatico.

In poche parole, la maggior parte di icone delle app con prevalenza di bianco vengono proposte a colori invertiti, per rendere le tonalità scure preponderanti. Se nella maggior parte dei casi la funzione sembra coinvolgere solo lo sfondo, in altri agisce direttamente anche sull’icona. Il funzionamento della nuova gestione di icone con la Modalità scura è stato mostrato in questo video:

Per poter utilizzare questa nuova funzione proposta con iOS 18 beta 3 è necessario:

Tenere il dito premuto a lungo su uno spazio libero nella schermata iniziale; Scegliere la voce Edit, presente in alto a sinistra; Selezionare Customize; Da qui scegliere Dark o Automatic.

Nota bene: a quanto pare questa opzione non sembra influenzare le app presenti nel dock.

iOS 18 beta 2, introdotto un paio di settimane fa, si sono viste alcune introduzioni interessanti, come l’implementazione di iPhone Mirroring o aggiornamenti per quanto riguarda SharePlay. La terza beta del nuovo OS è attualmente disponibile solo per sviluppatori che collaborano a stretto contatto con Apple. L’update dovrebbe essere disponibile per i beta tester pubblici nel corso di questo mese.

App Foto, emoji e Apple Intelligence: tutte le novità di iOS 18 beta 3

Con il passare delle ore stanno emergendo anche altre novità legate alla nuova versione di iOS 18. Una delle più interessanti è quella che riguarda l’app Foto, in cui viene integrato un nuovo pulsante per la selezione di più immagini dall’interfaccia principale. Ciò consente agli utenti di non dover scorrere più verso il basso per compiere la stessa operazione.

Nell’app Messaggi risultano accorpati in un’unica interfaccia emoji, Memoji e sticker e adesivi. Questi sono accessibili attraverso delle piccole icone presenti nella parte inferiore del display e, attraverso la stessa interfaccia, è anche possibile creare sia adesivi che Memoji personalizzati. Secondo quanto risulta dai test, le emoji sono proposte con dimensioni più grandi rispetto a prima, con la possibilità di apprezzarne meglio i dettagli. iOS 18 beta 3 propone anche una nuova dinamica legata allo sfondo, con il cambiamento dello stesso in base all’ora del giorno.

Altra novità è quella che riguarda la Torcia, con un’interfaccia più ampia e che permette una più facile modifica di aspetti come luminosità e diffusione del fascio di luce. Apple è intervenuta con una lieve modifica sull’icona dell’app Mappe, andando a modificare i colori quando viene attivata la Modalità scura. Con iOS 18 beta 3 è stata modificata anche l’interfaccia per RCS nella sezione Messaggi dell’app Impostazioni. Se questa appariva come un semplice interruttore, ora si tratta di un menu più raffinato.

Infine, qualche appassionato ha già individuato alcune tracce interessanti di Apple Intelligence nel codice del sistema operativo. Ovviamente non si tratta di nulla di ufficiale ma di semplici vaghi segnali di quello che potrà essere iOS 18: quanto finora scoperto riguarda Genmoji, Writing Tools, Image Wand, Image Playground e tanti altri strumenti interessanti.

Test anche per watchOS 11, visionOS 2 e tvOS 18

I test per la nuova versione di iOS non sono gli unici che interessano in questi giorni l’universo Apple. Anche iPadOS 18, watchOS 11, visionOS 2 e tvOS 18, infatti, sono protagonisti delle rispettive beta che saranno testate in questi giorni dagli sviluppatori. Cosa si conosce al momento riguardo questi nuovi sistemi operativi? Da quanto risulta, watchOS offre una nuova app Vitals, oltre a degli aggiornamenti per l’app Fitness e alcune migliorie per quanto concerne la funzione Smart Stack.

Nel contesto di tvOS 18, invece, si parla dell’implementazione di InSight e dell’introduzione di alcuni aggiornamenti per quanto riguarda Migliora dialogo e la gestione dei sottotitoli. visionOS 2, dal canto suo, può godere di un nuovo ambiente Bora Bora, l’introduzione dell’occlusione della tastiera oltre a nuovi gesti per l’accesso alla home e al centro di controllo. Infine, iPadOS 18 non ha visto sostanziali novità se non la correzione di diversi bug e problemi relativi alla riproduzione audio.

Trattandosi di ambienti in fase di test da relativamente poco tempo, nei prossimi giorni saranno probabilmente individuate altre interessanti novità e implementazioni.