Pare che il team di sviluppatori di Apple stia cercando di estendere la portata della modalità scura di iPhone con il prossimo aggiornamento del sistema operativo mobile del colosso di Cupertino.

Stando a quanto si apprende, infatti, con iOS 18 gli utenti dovrebbero poter fare affidamento sul supporto alla modalità scura nella schermata principale di iPhone.

Un’importante novità di iOS 18

Introdotta con iOS 13, la modalità scura viene descritta dal colosso di Cupertino come un’impostazione dell’aspetto dell’interfaccia a livello di sistema che utilizza una tavolozza di colori scuri per fornire un’esperienza visiva confortevole su misura per gli ambienti con scarsa illuminazione.

La modalità scura in sostanza modifica il colore delle Impostazioni e delle app integrate di Apple (come Safari, Mappe, Messaggi, ecc.), utilizzando una tavolozza di colori scuri su ogni schermata, menu e controllo, in modo da aumentare il contrasto per far risaltare il contenuto in primo piano su sfondi più scuri.

Il colosso di Cupertino ha introdotto la modalità scura anche sulle altre sue piattaforme, da iPad a Mac, da Apple Watch ad Apple TV.

A dire di alcune fonti anonime, con iOS 18 quando la modalità scura è abilitata le icone delle app di Apple integrate visualizzate nella schermata principale avranno una tonalità scura. Purtroppo non vengono forniti dettagli su se e come la modalità scura influenzerà le app di terze parti nella schermata principale.

Questa nuova indiscrezione si va ad aggiungere ai precedenti report secondo cui Apple avrebbe in programma di consentire agli utenti di cambiare il colore delle icone delle app su iOS 18.

Su iPhone la modalità scura può essere attivata andando su Impostazioni ed entrando nella sezione Display e luminosità. È anche possibile programmare la funzionalità per l’accensione e lo spegnimento automatico al tramonto o a un orario specifico.

Ancora qualche ora di attesa e ne sapremo di più: l’edizione 2024 della Worldwide Developers Conference sta per iniziare e iOS 18 sarà finalmente lanciato ufficialmente.