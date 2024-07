Nelle scorse ore, Zepp Health ha annunciato il rilascio del nuovo aggiornamento software Zepp OS 4 per alcuni smartwatch a marchio Amazfit: si parte dai modelli Balance e Active e la novità più rilevante è rappresentata indubbiamente dall’integrazione del modello di intelligenza artificiale GPT-4o di OpenAI.

Zepp OS 4 disponibile con GPT-4o e altre novità

Ieri, 2 luglio 2024, Amazfit ha avviato il rilascio della versione 4 del sistema operativo Zepp OS, che include una nutrita lista di novità, tra le quali spicca l’integrazione del modello di intelligenza artificiale GPT-4o di OpenAI. Evitiamo fin da subito di dare adito ad equivoci vari sul concetto di integrazione: l’intelligenza artificiale non viene sfruttata nelle forme ormai note di chatbot, bensì al fine di migliorare le funzionalità degli smartwatch Amazfit e di rendere più precise le risposte offerte.

Nella fattispecie, agli utente viene offerta la possibilità di controllare i propri dispositivi tramite comandi vocali senza bisogno di parole chiave specifiche o di toccare fisicamente lo schermo, a tutto vantaggio della comodità di utilizzo del wearable. Grazie a GPT-4o, Zepp OS 4 rende l’intera gestione più agevole e permette molto semplicemente di usare i comandi vocali per rispondere ai messaggi da applicazioni Android come WhatsApp (iOS sarà supportato in un secondo momento) e avviare chiamate telefoniche Bluetooth.

Per quanto riguarda il supporto della lingua italiana, il produttore ne prevede l’aggiunta entro la fine del mese di luglio (unitamente a francese, spagnolo, giapponese, coreano e portoghese), mentre le uniche due lingue supportate in questa prima fase sono inglese e tedesco.

Questo nuovo step nell’integrazione dell’AI si pone sulla scia di Zepp Flow; l’intelligenza artificiale entra in gioco in diversi ambiti dell’esperienza d’uso, dalla guida al sonno basata sull’AI in Zepp Aura al coaching fitness in tempo reale in Zepp Coach.

Zepp OS 4 porta in dote una maggiore capacità di integrazione con periferiche provviste di connettività Bluetooth di marchi come Sonos, Garmin, GoPro e DJI. Inoltre, l’aggiornamento include un intero ecosistema di mini app dedicate all’ambito salute e fitness; Workout Extension, ad esempio, è pensata per gli sportivi e consente agli utenti di personalizzare l’esperienza d’uso in modo tale da tenere conto dei propri obiettivi di benessere. La funzione è compatibile con i dispositivi Zepp OS 3.5 come le serie Cheetah, Falcon e T-Rex Ultra, ma a partire dall’ultima versione dell’OS permette di tirare fuori il massimo dallo smarwatch.

Di seguito si riporta una sintesi delle novità di Zepp OS 4 così come annunciate da Zepp Health:

Monitoraggio battiti del cuore e temperatura corporea

Monitoraggio qualità dell’aria, igrometro e monitoraggio pressione del sangue

Cadenza di pedalata e misuratori di potenza per ciclismo

Nuove lingue e funzionalità attraverso Zepp Coach™, Zepp Fitness AI, Chat Zepp Aura AI Chat e nuove mini-app

Zepp-flow update: Utilizza Interfaccia Utente Linguistica (LUI), potenziata da Modelli Linguistici Avanzati (LLM) che riconoscono immagini, video e discorsi e Utilizza Interfaccia Utente Grafica (GUI), un modello guidato dal costruttore basato sull’interazione touch

Effettua chiamate bluetooth e interagisce con Chat GPT

Gli utenti iOS potranno rispondere ai messaggi WhatsApp con la loro voce, utilizzando Zepp Flow.

vantaggi nel settore sportivo: Precisa localizzazione e misurazione della pressione dell’aria Bussola sportiva e misurazione distanza Straight-Line tra due posizioni Sonos speaker, GoPro e possibilità di collegarsi ai misuratori di frequenza Garmin e Magene per il ciclismo Gli smartwatch Amazfit con Zepp OS 4 collaboreranno con 17 dispositivi di terze parti.



Disponibilità dell’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento Zepp OS 4 è già disponibile al download per Amazfit Balance e Amazfit Active, invece i possessori dei modelli delle serie Amazfit T-Rex Ultra, Falcon e Cheetah lo riceveranno più avanti, comunque entro la fine del 2024. Per installare l’aggiornamento — quando disponibile —, basta aprire l’app Zepp, accedere al Profilo, selezionare lo smartwatch e poi Verifica aggiornamenti.