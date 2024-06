Come anticipato i giorni scorsi, Zepp Flow si sta preparando per l’arrivo su altri smartwatch della gamma Amazfit. Dopo Amazfit Balance e Amazfit Active, le funzionalità di intelligenza artificiale stanno per debuttare sui modelli Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon e Amazfit T-Rex Ultra. Vediamo le novità in arrivo e quando saranno rese disponibili.

Zepp Flow sta arrivando su Amazfit Cheetah, Falcon e T-Rex Ultra

Abbiamo iniziato a conoscere le funzionalità di Zepp Flow alla fine di febbraio di quest’anno con Amazfit Balance, ma la lingua italiana è stata resa disponibile solo lo scorso aprile, sempre a partire da quel modello. Qualche settimana dopo è toccato ad Amazfit Active, e a brevissimo l’aggiornamento riguarderà le serie sportive Cheetah, Falcon e T-Rex Ultra.

L’update con Zepp Flow consentirà ai suddetti smartwatch di accogliere le seguenti novità:

nell’app Zepp appariranno le mappe con il percorso di allenamento scelto e potranno essere scaricate sullo smartwatch;

saranno introdotte le notifiche di navigazione che segnaleranno la necessità di svoltare a destra o a sinistra, ad esempio; la notifica verrà visualizzata sul display e comunicata tramite vibrazioni dello smartwatch;

gli smartwatch potranno essere abbinati a un tachimetro da bicicletta esterno;

saranno introdotte le modalità Night Shift e Red Flashlight, che consentiranno di visualizzare i dati sullo schermo dello smartwatch in verde, rosso o arancione, garantendo una migliore protezione per gli occhi;

il monitoraggio della Variabilità della Frequenza Cardiaca (HRV), che consentirà di avere un’ulteriore visione dello stato di salute e di adattare di conseguenza l’allenamento in base al livello di fatica; ad esempio, se l’HRV è alto, cioè il tempo tra i battiti cardiaci è più lungo, il corpo è riposato e pronto per allenamenti più difficili e impegnativi.

In più, gli smartwatch delle serie Cheetah, Falcon e T-Rex Ultra riceveranno nelle prossime settimane la funzione Readiness, già disponibile sui modelli Balance e Active: consente di monitorare la frequenza cardiaca a riposo, e grazie all’integrazione con Zepp Coach potrà garantire una migliore costruzione dei piani di allenamento.

Una novità assoluta di Zepp Flow che sarà disponibile anche nei suddetti modelli è il comando vocale: ad esempio, gli utenti non dovranno più selezionare manualmente il contatto della persona che vogliono chiamare, ma basterà dirlo ad alta voce dopo aver richiamato la funzione. Grazie alla tecnologia Large Language Models (LLM), l’utenti potrà esprimere i comandi in modo naturale senza dover usare parole o comandi specifici, e Zepp Flow sarà in grado di capire il contesto: si potrà ad esempio andare a modificare alcune impostazioni, attivare o disattivare notifiche, controllare il meteo, monitorare gli allenamenti e non solo.

Nel caso di Amazfit Falcon e Amazfit T-Rex Ultra, l’utilizzo di Zepp Flow richiederà l’accoppiamento dell’orologio con cuffie wireless con microfono incorporato. La funzione di chiamata Bluetooth richiederà l’accoppiamento con lo smartphone.

Quando sarà disponibile Zepp Flow?

Amazfit non ha fornito una data precisa per l’avvio del rollout di Zepp Flow per Amazfit Cheetah, Amazfit Falcon e Amazfit T-Rex Ultra, che avverrà tramite un nuovo aggiornamento software. L’azienda ha riferito che l’update sarà reso disponibile nel corso delle prossime settimane.

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento sul vostro smartwatch Amazfit potete aprire l’app Zepp dallo smartphone collegato allo smartwatch, accedere alla scheda profilo, selezionare il dispositivo in questione, scorrere fino in basso e selezionare la voce “Aggiornamento di sistema“. Il rollout potrebbe partire da un momento all’altro.