La disavventura delle tastiere a farfalla utilizzate da Apple nei MacBook sembra essere giunta alla conclusione: dopo aver pagato 50 milioni di dollari per risolvere una causa legale avente ad oggetto il difetto di fabbrica delle sue butterfly keyboard, sembra che i fondi stanziati da Apple siano in procinto di finire sui conti bancari dei clienti.

A darne notizia è il sito web di risoluzione delle controversie sulla tastiera del MacBook keyboardsettlement.com, che informa come il tribunale, il 27 giugno 2024, abbia emesso un ordine di pagamento per risarcire tutte le richieste di indennizzo approvate.

Rammentiamo come le e-mail sulla nota controversia furono inviate nel dicembre 2022 ai proprietari di MacBook ritenuti idonei per il pagamento. I proprietari dei notebook di Apple che hanno avuto almeno due sostituzioni da Apple entro quattro anni dall’acquisto dei dispositivi riceveranno fino a 395 dollari, mentre i clienti che hanno avuto una sola sostituzione del device ne otterranno fino a 125. Più contenuto è invece il rimborso per coloro che si sono visti sostituire solamente una parte della tastiera: riceveranno fino a 50 dollari.

Ricordiamo come i reclami per i malfunzionamenti delle tastiere dei MacBook furono accettati fino al 6 marzo 2023 e come la transazione per la chiusura della controversia fu realizzata il 25 maggio 2023. È dunque stato necessario attendere più di un anno per la distribuzione effettiva dei fondi stanziati dalla società di Cupertino.

Ricordiamo anche che Apple ha utilizzato le tastiere a farfalla nei Mac tra il 2015 e il 2019. Il meccanismo di base è stato purtroppo soggetto a diversi guasti e migliaia di clienti hanno lamentato problemi nella pressione dei tasti, tasti che si incastravano e pregiudizi sorti perché polvere e briciole si infiltravano con troppa facilità sotto gli stessi.

A giugno 2018 Apple ha dunque cercato di correre ai ripari lanciando un programma di riparazione che coprisse non solamente il MacBook, quanto anche il MacBook Air e i MacBook Pro prodotti dal 2015. Il programma tuttavia prevedeva la sostituzione della tastiera con un’altra tastiera a farfalla, con l’impossibilità effettiva di risolvere definitivamente il problema.

A causa di questa brutta esperienza di utilizzo, Apple ha deciso di modificare il meccanismo di commutazione a forbice in uno molto più affidabile e in grado di resistere all’usura.