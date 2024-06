Nella giornata di oggi, 17 giugno, COROS ha annunciato il suo primo ciclocomputer. Si chiama Dura ed è un dispositivo di fascia medio-alta, dotato di uno schermo LCD MIP touchscreen da 2,7″, circondato da cornici piuttosto generose, ma in questo caso funzionali perché ospitano dei pannelli fotovoltaici.

È infatti un ciclocomputer solar, particolarità che gli permette di garantire un’autonomia notevole, quanto basta anche per completare molte gare di ultraciclismo, specialità su lunghe distanze che durano più giorni consecutivi. Qui sotto, alcune particolarità e le informazioni sui prezzi e la disponibilità di COROS Dura.

COROS Dura: caratteristiche e funzioni del nuovo ciclocomputer

Nota soprattutto per gli sportwatch, come il Vertix 2 che abbiamo confrontato con un ciclocomputer, COROS entra nel mercato dei ciclocomputer con un prodotto molto interessante perché completo e non troppo costoso.

Specifiche tecniche di COROS Dura

Sulla carta, sembra infatti una valida alternativa ai ciclocomputer di Garmin, a quelli più costosi considerando che è dotato di uno schermo MIP touchscreen da 2,7″ con 64 colori e risoluzione 400 x 240 pixel e di una tecnologia (i pannelli fotovoltaici) alquanto rara nel settore, introdotta nel settore circa due anni fa da Garmin Edge 1040.

COROS Dura è un dispositivo dotato di un solo pulsante per la funzione indietro e di una rotella per navigare nell’interfaccia, ciclocomputer che misura 99,5 mm di altezza, 60,8 mm di larghezza e 15,7 mm di spessore, dal peso di 99 grammi, con connettività Bluetooth (fino a 12 sensori contemporaneamente), ANT+ e Wi-Fi per la sincronizzazione con l’app companion COROS. Integra 32 GB di memoria interna, equivalenti a 1200 ore di attività, vari sistemi di localizzazione satellitare, anche in doppia frequenza L1 + L5 (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS) e i seguenti sensori: altimetro barometrico, accelerometro, giroscopio, bussola e termometro.

Uno dei suoi punti forti, come anticipato, è l’autonomia. COROS Dura dura tanto in termini di autonomia, anche senza considerare la ricarica solare: il produttore dichiara 120 ore di attività con tutti e cinque i sistemi satellitari attivi, 70 ore in modalità doppia frequenza, quella che garantisce maggior precisione (qui per saperne di più). Grazie ai pannelli fotovoltaici installati, bisogna inoltre considerare l’extra della ricarica solare: COROS specifica che un’ora sotto il sole diretto genera energia per due ore di attività.

Funzioni di COROS Dura

Per quanto riguarda invece le funzioni di COROS Dura, ci sono innanzitutto sei profili attività: strada, gravel, mountain bike, indoor, e-bike, e-mountain bike (qui una selezione con le migliori bici elettriche). È un ciclocomputer cartografico, con le mappe globali integrate e varie funzioni di navigazione a supporto, compresa una funzione di ricalcolo del percorso che si avvale di Google Maps, per evitare le strade non percorribili.

Non mancano le funzioni di sicurezza, con opzioni per inviare degli allarmi velocemente, dei suoni a mo’ di antifurto per la bici o il Group Tracking per le uscite di gruppo. Ci sono anche varie funzionalità per gli allenamenti, quella per fare i test dell’FTP, i carichi e i piani di allenamento e altro ancora. Per i dati registrati da COROS Dura, oltre all’app companion, che permette anche di vedere le notifiche dei messaggi, delle chiamate e controllare la musica (opzione in arrivo prossimamente tramite aggiornamento) ci sono anche vari servizi di terze parti su cui caricare le attività, compresi Strava, Komoot e Training Peaks, fra gli altri.

Immagini di COROS Dura

Prezzo e disponibilità di COROS Dura

COROS Dura è stato presentato oggi sul mercato internazionale, ma sul mercato europeo sarà disponibile dal 15 luglio, in vendita al prezzo di 289 euro. Si può comprare sul sito europeo di COROS, ma non escludiamo che prossimamente sia disponibile anche su Amazon.