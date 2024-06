Se state valutando da tempo l’acquisto di un nuovo monitor per giocare o lavorare, ma non avete ancora trovato l’offerta o il prodotto che fa per voi, la nuova promozione lanciata in queste ore da Samsung nel contesto Samsung Festival potrebbe essere il momento giusto per fare il grande passo, risparmiando tra l’altro fino al 30% sul prezzo di listino. Quando parliamo di monitor, Samsung probabilmente è una delle prime aziende che ci viene in mente; il colosso sudcoreano è senza dubbio tra i leader di settore, non solo per numeri e produzione, ma anche per innovazione e tecnologie proprietarie che, inutile dirlo, hanno riscosso successo anche nel mondo del PC gaming (ma non solo).

Se guardiamo al catalogo e alla varietà nell’offerta poi, le cose non cambiano; le proposte Samsung spaziano dalla fascia entry-level ai prodotti di top di gamma per i gamer e le postazioni da gioco più esigenti, alcuni dei quali rientrano proprio nella promozione in corso. Ma vediamo tutti i dettagli e soprattutto i modelli che riteniamo più validi tra quelli in offerta.

Samsung Festival: ecco i migliori monitor in sconto da non perdere

Iniziamo dicendo che, come al solito, attualmente sul sito Samsung sono in corso diverse promozioni (forse troppe) che interessano non solo i monitor, ma anche smartphone, tablet, PC ed elettrodomestici. Il Samsung Festival, dal 5 al 19 giugno, è sicuramente una ghiotta occasione per mettere le mani su un monitor da gioco di qualità e prestante, con un risparmio non indifferente se seguite tutti i passaggi. Ma come funziona la promozione, o meglio, come possiamo ottenere fino al 30% di sconto?

Come anticipato, nella promozione Samsung sono presenti diversi monitor (più o meno recenti) che, utilizzando il voucher Festival, danno diritto al 20% di sconto; ma non è finita qui. Chi acquista da APP Samsung Shop avrà il sconto del 5% al quale si aggiunge un ulteriore 5% se utilizzate Samsung PAY come metodo di pagamento.

Sfruttando quindi tutte le opzioni proposte da Samsung si può risparmiare quasi un terzo sul costo finale del nostro nuovo monitor. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale, mentre a seguire trovate i monitor che riteniamo più validi tra quelli che rientrano nella campagna Samsung Festival.

Samsung Odyssey G9 G95C da 49″

Il Samsung Odyssey G9 G95C con diagonale da 49 pollici è un vero colosso. Si tratta di un monitor ultrawide con pannello curvo che utilizza un pannello VA con risoluzione Dual Quad-HD (5.120×1.440P) con frequenza di aggiornamento a 240 Hz. Un monitor da abbinare a un PC o una scheda grafica di livello che, allo stesso tempo, offre tutte le ottimizzazioni e tecnologie proprietarie Samsung oltre a una certificazione VESA DisplayHDR 1000, contrasto 2.500:1 e una luminosità a 450 cd/m2.

Il prezzo di listino sul sito Samsung è di 1.199 euro, mentre applicando il voucher Festival (-20%) e utilizzando la piattaforma Samsung Shop con relativo metodo di pagamento, Samsung PAY, si arriva a 865 euro, davvero niente male.

Acquista Samsung Odyssey G9 G95C con la promozione Samsung Festival

Samsung HRM ViewFinity S9 S90PC da 27″

Passiamo a un monitor pensato per i professionisti dell’immagine, il Samsung HRM ViewFinity S9 S90PC un display a dir poco ottimo con diagonale da 27″ e risoluzione 5K. In questo caso siamo di fronte a un IPS da 5.120x.2800 pixel, un top di gamma con copertura DCI-P3 del 99% e una luminosità di picco a 600 cd/m2. Visto l’ambito di utilizzo, il refresh scende a 60 Hz, mentre non mancano le tecnologie targate Samsung e funzionalità smart.

Il prezzo del Samsung HRM ViewFinity S9 S90PC è di 1.359 euro, con il voucher Festival e gli ulteriori sconti del 5% ottenibili da Samsung Shop e Samsung PAY arriviamo a 981 euro.

Acquista Samsung HRM ViewFinity S9 S90PC con la promozione Samsung Festival

Samsung Odyssey Neo G8 G85NB da 32″

Sempre per i monitor da gioco c’è l’Odyssey Neo G8 G85NB, un display curvo 1.000R che si affida come da tradizione a un pannello con tecnologia VA ma di tipo Mini LED. Il display offre una diagonale da 32 pollici con risoluzione 4K, refresh a 240 hertz e una luminosità di picco a 350 cd/m2; il contrasto è pari a 1.000.000:1 e non manca il Quantum HDR 2000, senza dimenticare un tempo di risposta a 1 ms (GtG) e supporto AMD FreeSync Pro.

Il prezzo del Samsung Odyssey Neo G8 G85NB è di 1.049 euro, con il voucher Festival e gli ulteriori sconti del 5% ottenibili da Samsung Shop e Samsung PAY arriviamo a 757 euro.

Acquista Samsung Odyssey Neo G8 G85NB con la promozione Samsung Festival

Samsung Odyssey Neo G7 G75NB da 32″

Rimanendo in ambito gaming, per chi mira a un Mini LED “leggermente” più economico c’è il Samsung Odyssey Neo G7 G75NB, un pannello VA 4K con curvatura 1.000R, frequenza di aggiornamento a 165 Hz e contrasto sino a 1.000.000:1. Molto valido nei giochi ad alto frame-rate, questo modello è anche versatile nonché dotato di diverse funzionalità proprietarie, comprese quelle per salvaguardare la vista.

Il prezzo del Samsung Odyssey Neo G8 G85NB è di 949 euro, con il voucher Festival e gli ulteriori sconti del 5% ottenibili da Samsung Shop e Samsung PAY arriviamo a 685 euro.

Acquista Samsung Odyssey Neo G7 G75NB con la promozione Samsung Festival

Samsung HRM ViewFinity S8 S80A da 27″

Chiudiamo con due prodotti di fascia più economica che, grazie alla promozione Samsung, si possono acquistare a un prezzo a dir poco vantaggioso per chi ha budget limitato. Il primo modello è il Samsung HRM ViewFinity S8 S80A, un monitor 4K da 27 pollici che utilizza un pannello IPS a 10 bit con HDR10 e una frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Un prodotto pensato per chi lavora ma non ha molte risorse e allo stesso tempo non vuole rinunciare a un prodotto di qualità.

Il prezzo del Samsung HRM ViewFinity S8 S80A è di 389 euro, con il voucher Festival e gli ulteriori sconti del 5% ottenibili da Samsung Shop e Samsung PAY arriviamo a 280 euro.

Acquista Samsung HRM ViewFinity S8 S80Acon la promozione Samsung Festival

Samsung HRM Serie UR55 da 28″

L’ultimo prodotto che vi proponiamo è un vecchio classico, il Samsung HRM Serie UR55, uno dei pannelli 4K più convenienti nella fascia bassa del mercato consumer che, grazie a questa promozione Samsung, potrete portare a casa con una spesa molto contenuta. Si tratta di un pannello IPS da 28 pollici che potremmo definire basico; offre un refresh di 60 Hz e tempo di risposta GtG di 5 ms; il design non è male vista la fascia di prezzo, prevede cornici sottile sui tre lati e risultando abbastanza neutro si adatta a qualsiasi tipo di setup. Non è sicuramente un monitor per giocare, a meno che non abbiamo particolari pretese oppure siete focalizzati sui titoli story-driven.

Il prezzo del Samsung HRM Serie UR55 è di 259 euro, con il voucher Festival e gli ulteriori sconti del 5% ottenibili da Samsung Shop e Samsung PAY arriviamo a circa 187 euro.

Acquista Samsung HRM ViewFinity S8 S80Acon la promozione Samsung Festival