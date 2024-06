Al Computex 2024 non poteva mancare MSI che, giocando in casa, ha scelto la vetrina della fiera taiwanese per annunciare la nuova generazione di notebook AI+, ovvero sistemi portatili che sposano le più recenti piattaforme AMD e Intel, fresche di annuncio a Taipei. Anche allo stand MSI la protagonista è l’Intelligenza Artificiale, tutte le nuove proposte dei brand puntano sulla potenza di elaborazione AI per sfruttare le più recenti funzionalità di Windows 11 implementate da Microsoft e non solo.

Si tratta quindi di annunci importanti per il segmento PC, come del resto confermano le parole di Eric Kuo, Executive Vice President e General Manager della Business Unit NB di MSI:

MSI non solo può sfoggiare la linea di PC AI+ più completa del settore, ma presenta anche un laptop conepito per gli appassionati di auto e per i giocatori di tutto il mondo. Siamo lieti di accogliere i visitatori ì presso lo stand MSI anche per sperimentare l’AI computing di nuova generazione e le nostre favolose proposte in ambito gaming.

MSI al Computex 2024 con i notebook Prestige e Summit

Come anticipato sopra, MSI segue il trend di settore e si presenta sul mercato con una vera flotta di notebook di ultima generazione, o meglio, ottimizzati per l’Intelligenza Artificiale e un’esperienza utente avanzata. Basti pensare che i nuovi laptop MSI vengono presentati come macchine in grado di garantire un computing power AI superiore ai 100 TOPS, supportando 500 modelli AI ottimizzati solo per le varianti Intel Core Ultra (nome in codice Lunar Lake); in alternativa si può andare ancora oltre grazie alle opzioni con grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX.

Si parte con i modelli della serie MSI Prestige, disponibili con display da 13, 14 e 16 pollici e i più recenti processori Intel Core Ultra, capaci di triplicare le prestazioni AI rispetto alla generazione precedente. I portatili Prestige sono caratterizzati da scocche ultraleggere, webcam da 5 megapixel e batterie ad alta capacità per garantire un’elevata autonomia. Tra i modelli da citare troviamo senza dubbio il Prestige 13 AI+ Evo, un laptop Windows 11 con Intel Core Ultra che pesa solo 990 grammi ma include una batteria da 75 WHr.

Anche la linea MSI Summit punta a un design ottimizzato e un ottimo rapporto prestazioni / autonomia; in questo caso segnaliamo il convertibile da 13″ Summit 13 AI+ Evo, sempre con Intel Core Ultra, supporto stilo MSI Pen 2 (con MPP 2.6) e ovviamente Windows 11 con tutte le ultime novità.

MSI Stealth A16 AI+ ed MSI Modern per soddisfare qualsiasi esigenza

Saliamo di fascia e passiamo ai fiammanti MSI Stealth A16 AI+ e Creator A16 AI, due laptop che si fanno notare per il display da 16 pollici e soprattutto per l’utilizzo dei processori AMD Ryzen AI 300 equipaggiati con l’ultima NPU di casa AMD, ovvero XDNA2. Molto curati nel design, ed equipaggiati con uno chassis in lega di magnesio e alluminio oltre che con dissipatore Cooler Boost 5, questi notebook MSI possono spaziare in qualsiasi ambito di utilizzo, soprattutto se guardiamo alle opzioni con GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 40; l’autonomia non sarà un problema vista la generosa batteria da 82 WHr.

Passando alle proposte più economiche, presso lo stand del produttore ci sono anche i nuovi modelli MSI Modern, disponibili con display da 13, 14 e 15 pollici e anche questi caratterizzati da un design compatto e curato. Di serie troviamo una nuova tastiera e porta ethernet, oltre ovviamente a una piattaforma con connettività di ultima generazione e Windows 11.

MSI e la partnership con Mercedes-AMG

Non meno interessanti i notebook MSI nati dalla collaborazione (ufficiale) con Mercedes-AMG, partner dell’azienda taiwanese già dallo scorso anno. Per festeggiare questo anniversario, le due aziende annunciano lo Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport, proponendo anche una versione aggiornata del modello Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport. Il design dello Stealth 18, realizzato congiuntamente dai team di design di MSI e Mercedes-AMG, presenta diversi ed eleganti elementi caratterizzanti, come l’elegante motivo AMG sull’area del poggiapolsi, le esclusive targhette metalliche di MSI e AMG e il logo Mercedes-AMG Motorsport presente praticamente ovunque.

Riguardo le caratteristiche tecniche invece, questo notebook è dotato di un leggero chassis in lega di magnesio e alluminio, mentre lato hardware si segnala una CPU Intel Core Ultra 9 185H abbinato a una NVIDIA GeForce RTX 4080 laptop. In chiusura segnaliamo che a oggi MSI non ha comunicato dettagli su disponibilità e prezzi dei prodotti annunciati a Computex, ulteriori indicazioni da parte dell’azienda dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.