Nelle scorse ore è stata annunciata una nuova interessante partnership tra SpaceX e Telespazio, una joint venture tra l’italiana Leonardo (67%) e la francese Thales (33%).

In virtù di questa nuova collaborazione Telespazio, uno dei principali operatori al mondo nel campo delle soluzioni e dei servizi satellitari, commercializzerà anche i servizi di Starlink.

Il nuovo accordo tra SpaceX e Telespazio

Così come viene ricordato dalla nota ufficiale diffusa da Telespazio, Starlink è una costellazione di satelliti concepita per fornire servizi internet a banda larga in tutto il mondo, soprattutto nelle aree rurali e in quelle scarsamente servite da altre reti.

E, in virtù dell’accordo appena siglato, Telespazio potrà integrare Starlink nella propria rete globale di connettività ibrida, realizzata con soluzioni satellitari e terrestri, in modo da garantire agli utenti servizi di comunicazioni affidabili e resilienti, fissi e mobili, con copertura globale.

Grande soddisfazione è stata espressa da Alessandro Caranci, responsabile della Linea di Business Satellite Communications di Telespazio, il quale ha precisato che grazie a tale nuova partnership Telespazio potenzia ulteriormente il proprio portafoglio di offerta in ambito satcom, rispondendo così alle specifiche esigenze del mondo istituzionale e di segmenti strategici del mondo industriale, come quelli relativi all’energia e al marittimo. E soddisfatti si sono detti anche vari membri del Governo per un accordo che rappresenta un passo in avanti verso la connettività del Paese.

Con questa nuova operazione Elon Musk, numero 1 di SpaceX, conferma di guardare con grande interesse al mercato italiano e a quello europeo più in generale.

Ricordiamo a tal proposito che a marzo Starlink ha abbassato i prezzi in Italia per usufruire del suo servizio di internet satellitare, affiancando al classico piano “Standard” il nuovo piano “Bassa Priorità”.