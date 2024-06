Dagli Stati Uniti arriva una notizia che probabilmente non stupirà più di tanto gli addetti ai lavori e gli appassionati di tecnologia attenti anche alle dinamiche finanziarie: NVIDIA ha superato Apple per quanto riguarda il valore di mercato, divenendo così la seconda azienda più grande al mondo.

NVIDIA si posiziona alle spalle di Microsoft, sempre in testa a questa speciale classifica, divenendo la terza azienda (dopo il colosso di Redmond ed Apple) a superare la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di valore.

NVIDIA ha superato Apple e adesso punta Microsoft

Questo specifico valore è quello relativo alla capitalizzazione di mercato, ossia la somma del valore totale in dollari delle azioni in circolazione di una determinata società quotata in borsa.

Le azioni del colosso dei chip continuano a salire e ciò dipende dall’enorme richiesta che il relativo mercato sta facendo registrare oramai da parecchi mesi (anche per seguire l’enorme successo riscosso dalle tante funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa) e, proprio per tale motivo, se il trend dovesse mantenersi anche in quelli a venire, il sorpasso ai danni di Microsoft dovrebbe essere solo questione di tempo.

E a conferma del fatto che NVIDIA non intende fermarsi vi sono le recenti dichiarazioni della sua dirigenza relative alla volontà dell’azienda di aumentare gli investimenti a Taiwan (ove dovrebbe costruire un altro supercomputer).

NVIDIA sta beneficiando della continua crescita della domanda di chip generata dalle tante applicazioni basate sull’IA, essendo l’azienda leader del settore, al momento quasi incontrastata.

Nei prossimi mesi a impensierire il colosso dei chip potrebbero provarci anche Intel e Tesla, entrambe intenzionate a rafforzare i rispettivi investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale: in sostanza, tutti i principali protagonisti del mondo hi tech desiderano una fetta della torta.