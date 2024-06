Presentati un paio di settimane fa, i Samsung Galaxy Book4 Edge sono fra i primi notebook dotati del nuovo Qualcomm Snapdragon X Elite, SoC molto chiacchierato soprattutto perché designato a rendere potenzialmente popolare Windows on Arm.

Nonostante non siano ancora disponibili in Italia (lo saranno fra pochi giorni), Samsung ha già annunciato uno sconto significativo per chi deciderà di acquistarli entro l’11 luglio proponendo un codice sconto dedicato. Ecco cosa sapere per approfittarne.

L’offerta di lancio per Samsung Galaxy Book4 Edge

Riguarda entrambi i modelli di Samsung Galaxy Book4 Edge in vendita sul mercato italiano: il modello da 14″ con 16 GB di RAM (LPDDR5X, SSD da 512 GB e Snapdragon X Elite (versione X1E-80-100), e il modello da 16″ con Snapdragon X Elite (versione Pro cioè la X1E-84-100 con frequenza CPU 3,8 GHz) con 16 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Rispetto agli altri Samsung Galaxy Book4, questi Edge hanno di particolare proprio il SoC Snapdragon X, e la NPU integrata Hexagon da 45 TOPS (cioè 45.000 miliardi di operazioni al secondo), che dovrebbe essere in grado di sostenere al meglio le funzioni legate all’intelligenza artificiale, notebook non a caso parte della serie di PC Copilot Plus, denominazione con cui Microsoft ha caratterizzato questa nuova serie di computer con funzioni IA.

Ma torniamo all’offerta si Samsung. Grazie al codice sconto PREMIUMGB4, da inserire nel carrello del Samsung Shop, è possibile risparmiare ben 350 euro sull’acquisto di entrambi i modelli, che verranno consegnati a partire dal 21 giugno:

Samsung Galaxy Book4 Edge da 14″ costa 1.349 euro invece di 1.699 euro;

invece di 1.699 euro; Samsung Galaxy Book4 Edge da 16″ costa 1.749 euro invece di 1.999 euro.

Se interessati, a seguire vi lasciamo il link per acquistarli sul Samsung Shop, unico e-commerce in cui è possibile comprarli scontati con il coupon citato, che ricordiamo essere valido fino all’11 luglio. Altrimenti, a giorni saranno tuttavia acquistabili anche su Amazon.

Acquista Samsung Galaxy Book4 Edge in offerta con il coupon PREMIUMGB4

