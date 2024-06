Non c’entra nulla con il Computex 2024 in corso in questi giorni l’annuncio odierno di Samsung, che ha presentato in Italia ben 8 nuovi monitor appartenenti a tre serie diverse: Odyssey OLED, Smart Monitor e ViewFinity.

Sono adatti a varie esigenze, rispettivamente per chi gioca, per chi cerca qualcosa di utilizzabile anche senza un computer collegato, e per professionisti del settore della grafica e della creazione di contenuti. Scopriamone le principali caratteristiche e peculiarità.

I nuovi Samsung Odyssey OLED: caratteristiche e funzioni

Iniziamo dai monitor da gaming di Samsung della serie Odyssey OLED, che fa spazio a due nuovi modelli: Odyssey OLED G8 (G80SD) e Odyssey OLED G6 (G60SD). Sono dotati entrambi di pannelli piatti OLED in 16:9 con luminosità di 250 nit, tempo di risposta GtG di 0,03 ms, dell’OLED Glad Free che promette di preservare l’accuratezza dei colori e di ridurre i riflessi e di una tecnologia proprietaria di protezione dal burn-in (che si basa su un tubo di calore ad impulsi e su un sistema di raffreddamento che fa evaporare e condensare un liquido refrigerante per ridurre la temperatura del monitor, tecnologia che sarebbe cinque volte più efficace rispetto ai fogli di grafite precedentemente usati per prevenire il burn-in. Contribuisce per questo anche la riduzione automatica della luminosità di immagini statiche come loghi e barre delle applicazioni.

Questi due monitor hanno in comune anche il design metallico, molto sottile, il supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, il Core Lighting+ che migliora la resa delle immagini in base all’illuminazione ambientale e FreeSync Premium Pro che assicura una sincronizzazione ottimale fra la GPU e il monitor per ridurre al minimo i lag, il tearing e l’instabilità delle immagini riprodotte. Entrambi sono dotati di due HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e di tre USB 3.0.

Ci sono tuttavia alcune differenze importanti da segnalare fra questi due nuovi monitor. Samsung Odyssey OLED G8 (nell’immagine sopra)monta un pannello da 32″ con risoluzione 3840 x 2160 pixel con frequenza di aggiornamento di 240 Hz. È dotato anche di altoparlanti integrati e di un processore NQ8 AI Gen3 che consente di aumentare la risoluzione dei contenuti (quasi 4K al massimo) usando Samsung Gaming Hub e le app Smart TV native del monitor. Particolarità assenti invece su Samsung Odyssey OLED G6, monitor da 27″ con risoluzione 2560 x 1440 pixel con frequenza di aggiornamento di 360 Hz.

Samsung Smart Monitor 2024: caratteristiche e funzioni

Sono tre i nuovi monitor Samsung presentati oggi, M8 (M80D), M8 (M70D) e M5 (M50D), parte della serie Smart Monitor che ha la particolarità di offrire varie funzioni integrate “un’esperienza multi-dispositivo completa in un unico hub per un intrattenimento più smart”, spiega il produttore.

Fra le caratteristiche comuni di questi Smart Monitor 2024 il fatto che gli schermi siano dei pannelli VA piatti con frequenza d’aggiornamento di 60 Hz, con tempi di risposta GtG di 4 ms, altoparlanti integrati e con varie funzioni smart come gli hub Gaming e IoT e varie app preinstallate (Netflix e YouTube, per esempio). Cambia invece tutto il resto.

Samsung Smart Monitor M8 è il prodotto più tecnologicamente avanzato (nell’immagine che segue), un monitor da 32″ 4K UHD con luminosità di 400 nit e alcune funzioni AI legate al processore NQM AI: dall’Upscaling per rendere i contenuti a bassa risoluzione a quasi 4K, all’Active Voice Amplifier Pro che ottimizza i dialoghi analizzando i rumori di fondo. Presente anche la funzione 360 Audio Mode legata alle cuffie Galaxy Buds che assicura più coinvolgimento nella fruizione dei contenuti, oltre alla SlimFit Camera integrata che consente di effettuare videochiamate tramite app mobili con Samsung DeX.

Oltre alle app Smart TV e Samsung TV Plus, che danno accesso a vari servizi e contenuti in streaming senza dover connettersi a PC o ad altri dispositivi, vale la pena segnalare anche il Workout Tracker, una funzionalità che mostra i dati dei Galaxy Watch collegati sullo schermo del monitor, anche durante lo streaming di contenuti video, utile per fare attività fisica mentre si sta guardando una serie TV o un film, per esempio.

Quest’ultima funzionalità è presente anche su Samsung Smart Monitor M7 e M5: il primo è disponibile in formato 32″ e 42″ con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) e luminosità di 300 nit; anche M5 arriva in due formati, da 27″ e 32″, in entrambi i casi con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e luminosità di 250 nit.

I nuovi monitor Samsung ViewFinity: caratteristiche e funzioni

Chiudono l’elenco di nuovi monitor Samsung i ViewFinity, serie per creativi e professionisti che comprende tre nuovi prodotti: ViewFinity S8 (S80UD e S80D), ViewFinity S7 (S70D) e ViewFinity S6 (S60UD e S60D).

Iniziamo anche qui dalle caratteristiche comuni, qui ridotte al solo spazio colore sRGB al 99%, al supporto HDR10, al miliardo di colore, e alle funzioni Intelligent Eye Care certificate dal TÜV-Rheinland per ridurre l’affaticamento degli occhi. Da segnalare per tutti anche compatibilità VESA 100 x 100 e all’utilizzo di una percentuale minima del 10% di plastica riciclata, senza uso di spray chimici e con le relative scatole assicurate con della colla al posto delle graffette, per facilitarne lo smaltimento.

Samsung ViewFinity S8 è il monitor più pregiato della nuova serie (nell’immagine che segue), disponibile in due versioni da 27″ (IPS) e 32″ (VA)con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel), frequenza di aggiornamento di 60Hz, luminosità di 350 nit e un hub USB. Il modello S80UD ha anche un KVM switch e una porta USB-C per ricaricare dispositivi terzi con una potenza fino a 90 W.

È disponibile nelle versioni da 27″(IPS) e 32″ (VA), entrambe con risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e luminosità di 350 nit anche Samsung ViewFinity S7. Mentre sono tre i modelli di ViewFinity S6, da 24″, 27″ e 32″, tutti con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), frequenza di aggiornamento di 100 Hz e luminosità di 350 nit.

Prezzi e disponibilità dei nuovi monitor Samsung

Sono tutti già disponibili in Italia, in vendita ai seguenti prezzi sullo store Samsung e, probabilmente, a breve anche su Amazon: