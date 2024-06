Al Computex 2024 c’è anche NZXT, storico brand specializzato in componentistica, sistemi di dissipazione e accessori rivolti ai PC builder e più in generale ai gamer e agli appassionati del PC DIY (Do It Yourself). L’azienda californiana, sempre all’avanguardia per quanto riguarda le soluzioni per le build custom ad alte prestazioni, ha annunciato alla fiera di Taipei la nuova gamma di ventole, case e alimentatori per il 2024.

Parliamo di prodotti che oltre alla qualità e alle performance, mirano a supportare al meglio gli utenti nel processo di assemblaggio e/o installazione dei vari componenti, dove possibile con un approccio a singolo cavo, utilizzando anche i più recenti componenti (vedi ventole, dissipatori AIO, schede madri e schede video) che mirano a semplificare il cablaggio anche attraverso connettori proprietari (nascosti e/o invertiti).

Allo stand di NZXT messo in piedi a Taipei abbiamo visto le nuove ventole single-frame NZXT F-Series RGB Core, il case NZXT H7 Flow e gli alimentatori NZXT C-Series con certificazione 80 Plus Platinum e conformità ATX 3.1.

Design all-in-one a singolo cavo per le ventole NZXT F-Series RGB Core

Una delle novità più interessanti proposte da NZXT al Computex è rappresentata senza dubbio dalla nuova generazione di ventole single-frame F-Series RGB Core. Si tratta dell’alternativa dell’azienda ai collegamenti modulari delle ventole e alle daisy chain; le nuove F240, F280 e F360 RGB Core combinano infatti più ventole ad alte prestazioni in un design all-in-one senza soluzione di continuità.

Grazie a tale caratteristica, la proposta NZXT semplifica l’installazione riducendo al minimo di cavi e viti, snellendo il processo di assemblaggio e il colpo d’occhio finale. A bordo troviamo infatti un singolo cavo a 8 pin che combina connessioni RGB e PWM, gestibili facilmente con il nuovo NZXT Control Hub o, in alternativa, da collegare a qualsiasi porta ARGB e ventola a 5V su una scheda madre (utilizzando uno splitter magari).

Una soluzione senza dubbio interessante e da provare che, tra le caratteristiche di rilievo, vanta:

Design all-in-one per semplificare installazione, configurazione e controllo

Singolo cavo per unità, per ridurre l’ingombro e semplificare le connessioni

Le ventole sono progettate per un flusso d’aria ottimale e un’elevata pressione statica, rendendole adatte all’utilizzo in qualsiasi punto del case

Otto LED RGB regolabili singolarmente.

Cuscinetti fluidodinamici e angoli in gomma antivibrazione per una significativa riduzione delle vibrazioni, anche a velocità elevate.

Controllo unificato dell’illuminazione RGB e della velocità delle ventole via CAM grazie al nuovo NZXT Control Hub o al NZXT RGB & Fan Controller (venduti separatamente)

Insieme alle nuove arrivate, NZXT ha rivisto anche le ventole Quiet Airflow e Static Pressure della serie F per migliorarne le prestazioni e rumorosità; le ventole Quiet Airflow offrono ora un raffreddamento potente e silenzioso, mentre le ventole Static Pressure rappresentano la scelta ideale per radiatori e dissipatori.

NZXT H7 Flow e le PSU NZXT C-Series puntano ai PC builder più esigenti

L’ultimo arrivato nel catalogo case del produttore statunitense è l’NZXT H7 Flow, un mid-tower che si ispira a un design a doppia camera per cercare di garantire il giusto bilanciamento tra estetica e funzionalità, sempre con un occhio di riguardo per le prestazioni e l’airflow. La colorazione e le linee generali non stravolgono quelli che sono i predecessori di questo case, offre tra le altre cose spazio a sufficienza per schede grafiche custom di fascia enthusiast.

Caratteristiche NZXT H7 Flow

Interno del case riprogettato per una disposizione verticale dell’alimentatore

Possibilità di installare 3 ventole da 120 mm sul fondo per un flusso d’aria diretto alla GPU

3 ventole frontali da 120 mm

Supporto a radiatori da 420 mm nel corpo e da 360 mm nella parte superiore

Pannelli traforati per massimizzare il flusso d’aria e filtrare la polvere

Accesso facilitato (senza utilizzo di attrezzi) ai pannelli, sistema intuitivo di gestione dei cavi, assemblaggio semplificato.

Disponibile anche in versione RGB con ventola single-frame F360 RGB Core preinstallata

Gli alimentatori ad alta efficienza NZXT C-Series Gold e Platinum

Una build con un bel case e una piattaforma di ultima generazione, soprattutto di fascia alta, necessita anche di un alimentatore di pari fascia, senza trascurare qualità e prestazioni, oltre ovviamente ai più recenti standard di alimentazione. In questo contesto, NZXT ha annunciato anche i nuovi alimentatori C-Series Gold e C-Series Platinum, soluzioni pronte per le GPU di ultima generazione, ma soprattutto compatibili con gli standard ATX 3.1 e PCI-E 5.1.

Disponibili nei formati 850W, 1000W e 1200W, gli alimentatori C-Series Gold ATX 3.1 presentano un layout riprogettato che ottimizza il flusso d’aria e riduce al minimo il rumore. Inoltre, sono i primi alimentatori NZXT a essere disponibili anche in colorazione bianca. Rimanendo in tema, NZXT ha svelato anche il suo nuovo alimentatore top di gamma, il NZXT C1500 Platinum, un’unità di alimentazione di fascia enthusiast da 1.500 watt che utilizza l’alimentazione digitale per una regolazione ottimale della tensione, un’efficienza più elevata, un minore ripple noise e un coil whine ridotto rispetto agli alimentatori analogici. A bordo è presente una ventola da 140 mm a levitazione magnetica e bassa rumorosità, mentre in ottica GPU segnaliamo i doppi connettori 12V-2×6.

Disponibilità e prezzi

La nuova gamma di prodotti NZXT arriverà sul mercato nei prossimi giorni, fatta eccezione per NZXT Control Hub che sarà disponibile in estate. A seguire i dettagli relativi ai prezzi: