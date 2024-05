WhatsApp ha appena rilasciato un aggiornamento della versione beta dell’app per iOS che introduce una comoda funzionalità per foto e video.

Prossimamente gli utenti iPhone avranno un modo più smart di per gestire la qualità dei media da condividere.

L’opzione di WhatsApp per scegliere la qualità predefinita di foto e video condivisi

WhatsApp sta sperimentando una funzionalità che consentirà agli utenti di gestire la qualità dei contenuti multimediali da condividere sulla piattaforma.

Una nuova opzione disponibile nella sezione “Archiviazione e dati” permetterà di scegliere la qualità di caricamento predefinita di foto e video attraverso le opzioni “Standard” e “HD”.

L’opzione di qualità standard consente una condivisione più rapida con file di dimensioni inferiori, mentre l’opzione di alta qualità garantisce che foto e video vengano condivisi con maggiore chiarezza e fedeltà preservando i dettagli importanti, ma con tempi di invio più lunghi e dimensioni fino a se volte più grandi.

Tuttavia l’opzione HD non consente di condividere direttamente i media nella loro qualità originale, operazione fattibile condividendo foto e video come documenti, ma se non altro la nuova funzionalità evita di dover regolare manualmente le impostazioni per ogni immagine e video caricati.

Questa novità è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.11.10.78 di WhatsApp per iOS e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.