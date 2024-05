Sono sempre di più le aziende tecnologiche che provano a cavalcare l’onda dell’intelligenza artificiale. Recentemente ci hanno provato delle startup con prodotti quali AI Pin e Rabbit R1 e ora è il turno di Iyo One con delle cuffie true wireless.

Le Iyo One sono delle cuffie TWS premium che sfruttano l’intelligenza artificiale per offrire varie funzionalità incentrate sull’audio.

Iyo One: come funzionano le cuffie con l’intelligenza artificiale

La startup sostenuta da Google gode già di una buon reputazione nel settore audio e queste cuffie premium ne sono un esempio, quindi non si tratta esclusivamente di un gadget AI.

Le cuffie Iyo One sono in grado di offrire un ascolto di musica o podcast di alta qualità a prescindere dall’utilizzo delle funzionalità AI, tuttavia il prezzo del prodotto è impegnativo.

Nel primo caso probabilmente è necessario uno smartphone connesso, ma l’autonomia arriva fino a 16 ore, mentre nel secondo caso le cuffie funzionano in modo autonomo, ma l’autonomia si riduce a un’ora e mezza quando sono collegate a una rete cellulare.

Le Iyo One offrono funzionalità come la cancellazione del rumore, il miglioramento della conversazione, audio coinvolgente a 360 gradi, traduzione dal vivo, coaching per l’allenamento e accesso al “crescente ecosistema di applicazioni conversazionali” dell’azienda.

Le cuffie hanno un grado di protezione IP68, un design in titanio e tre opzioni di colore, inoltre includono terminali in silicone e una custodia rigida.

A differenza di altri prodotti del genere, Iyo non addebiterà ai propri utenti una quota di abbonamento per utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale generativa, ma per la versione LTE bisognerà pagare separatamente un piano dati.

Al momento è possibile preordinare un’unità sul sito Web dell’azienda versando una cauzione di 59 o 69 dollari in base ai modelli che costano 599 e 699 dollari e il rilascio del prodotto è previsto per l’inverno.

Nothing sta già implementando l’integrazione ChatGPT nelle sue cuffie, quindi si consiglia di aspettare se si preferisce puntare su un prodotto più economico.