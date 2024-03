L’intelligenza artificiale sta rapidamente diventando parte integrante della nostra vita quotidiana: dagli assistenti vocali agli algoritmi di raccomandazione, l’AI è ormai ovunque intorno a noi. E ora, grazie a Rabbit R1, potremo portarla letteralmente in tasca.

Immaginate un mondo in cui tutte le vostre attività quotidiane possono essere gestite semplicemente parlando al vostro dispositivo. Niente più navigazione laboriosa tra decine di app, niente più dita che danzano sullo schermo alla ricerca della funzione giusta. Con il Rabbit R1, basta un comando vocale per creare una playlist musicale, prenotare un volo last-minute o prendere appunti durante una riunione importante. Questa esperienza hands-free, resa possibile da un sofisticato assistente personale alimentato dall’intelligenza artificiale, promette di semplificare la nostra vita in modi che fino a poco tempo fa sembravano fantascienza.

Rabbit R1 è un innovativo dispositivo tascabile dotato di intelligenza artificiale, sviluppato dalla startup californiana omonima, Rabbit Inc. Si tratta di un vero e proprio “compagno digitale”, pensato per semplificare le nostre interazioni con la tecnologia e automatizzare tante piccole attività quotidiane.

Dal punto di vista del design, Rabbit R1 si presenta come un piccolo dispositivo quadrato delle dimensioni di circa 7 x 7 cm, con uno spessore di soli 13 mm e un peso di 115 grammi. Nonostante le dimensioni compatte, R1 racchiude una serie di specifiche tecniche degne di nota:

Insomma, si tratta di un vero e proprio concentrato di tecnologia in un form factor tascabile e dal look accattivante (sarà disponibile nella vivace colorazione Luminous Orange).

La vera magia di Rabbit R1 sta nel suo cervello digitale. Il dispositivo è infatti animato da RabbitOS, un sistema operativo basato su intelligenza artificiale e specificamente progettato per un’interazione naturale tramite comandi vocali.

Grazie a un avanzato modello di AI chiamato LAM (Large Action Model), RabbitOS è in grado di comprendere richieste complesse espresse in linguaggio naturale e di agire di conseguenza, automatizzando task che normalmente richiederebbero l’utilizzo di svariate app. Immaginate, giusto a titolo di esempio, di poter prenotare un ristorante, acquistare un biglietto aereo o controllare le previsioni meteo semplicemente chiacchierando con il vostro Rabbit R1. Ecco, questo è esattamente ciò che promette RabbitOS: un’interfaccia conversazionale universale per interagire con tutti i vostri servizi digitali preferiti senza dover installare le singole app.

In una recente dimostrazione pubblicata su X (Twitter), Jesse Lyu, fondatore e CEO di Rabbit Inc., ha mostrato le capacità di trascrizione e annotazione vocale di Rabbit R1. Con pochi semplici comandi, gli utenti possono iniziare a registrare note, terminare la registrazione e accedere alle trascrizioni o ai riassunti generati dall’IA. Anche se Lyu ammette che il sistema richiede ancora qualche perfezionamento, la demo è una testimonianza concreta della visione di Rabbit Inc. per un futuro in cui la tecnologia si adatta alle esigenze dell’utente, non il contrario.

Tutte queste funzioni saranno accessibili tramite un portale web chiamato “rabbit hole“, accessibile tramite qualunque browser, dal quale sarà possibile personalizzare e addestrare il proprio assistente digitale per svolgere attività specifiche, semplicemente concedendogli l’accesso alle proprie app e account online, il tutto senza dover condividere password o dati sensibili.

another week, another homemade r1 demo. note taking with r1 with playback/download/AI summary.

still need bit of touch but it’s both intuitive and functional.

more to come. pic.twitter.com/3r5hCsYMe1

— Jesse Lyu (@jessechenglyu) March 11, 2024