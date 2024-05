Aqara è uno dei brand di riferimento per il mondo della smart home, con una gamma di prodotti ricca e in costante aggiornamento. L’ultimo arrivato della famiglia di prodotti di Aqara è il nuovo Roller Shade Controller T1S. Si tratta di un pratico dispositivo che consente di “rendere smart” anche le tende di casa, in modo da poter integrare anche questo componente d’arredo all’interno del proprio ecosistema. Oltre a essere compatibile con Aqara Home, il nuovo Roller Shade Controller T1S potrà essere utilizzato, grazie al supporto Matter, anche con diversi ecosistemi di terze parti come Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings e Apple Home.

Aqara svela il nuovo Roller Shade Controller T1S

Il Roller Shade Controller T1S è la soluzione sviluppata da Aqara per trasformare in dispositivi smart anche le tende da interno, il cui funzionamento può essere programmato o anche gestito tramite comandi vocali grazie al supporto Matter e, quindi, alla possibilità di utilizzo all’interno dei principali ecosistemi smart home attualmente disponibili sul mercato. C’è anche il telecomando che consente un utilizzo più “tradizionale” ma ugualmente smart delle tende.

Il sistema consente di gestire le tende a rullo da interno (con la possibilità di gestire anche sistemi composti da più tende da aprire o chiudere in contemporanea), con una velocità massima di rotazione di 25 rpm e una rumorosità inferiore ai 27 dB. Tra le funzionalità intelligenti con cui è possibile gestire Roller Shade Controller T1S c’è anche l’utilizzo in modalità silenziosa, con un movimento lento e graduale delle tende, sia in fase di apertura che in fase di chiusura. Il controller è abbinabile a varie tipologie di tende da interno, garantendo la massima flessibilità anche in fase di progettazione della propria smart home. Il dispositivo ha un design semplice e elegante, con un motore tubolare che può integrarsi al meglio all’interno dell’arredamento.

Il debutto sul mercato del nuovo dispositivo di Aqara è programmato per le prossime settimane. Per il momento, non ci sono informazioni sul prezzo.