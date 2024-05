Sembra che Amazon sia in trattative con l’Italia per investire miliardi di euro nell’espansione delle sue attività di data center nel Bel Paese.

Secondo quanto riferito da Reuters, l’investimento avrebbe l’obiettivo di potenziare l’offerta cloud del colosso statunitense in Europa.

Amazon in trattative con l’Italia per investire miliardi di euro nel cloud?

Stando a quanto riportato le parti starebbero discutendo della dimensione e l’ubicazione dell’investimento e Amazon Web Service (AWS) starebbe valutando la possibilità di espandere la sua attuale sede a Milano o di costruirne una nuova.

AWS ha già annunciato un investimento di 15,7 miliardi di euro in data center nella regione spagnola nord-orientale dell’Aragona, mentre in Germania prevede di investire 7,8 miliardi di euro entro il 2040.

Secondo una delle fonti gli investimenti di AWS in Italia ammonterebbero a miliardi di euro, ma potrebbero non raggiungere le cifre annunciate per la Spagna.

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito questo presunto investimento nel nostro Paese e non sembra che ci sia un annuncio imminente.

AWS ha lanciato la sua prima regione cloud in Italia nel 2020 come parte di un piano di investimenti di 2 miliardi di euro entro il 2029 e tra i clienti nostrani più facoltosi ci sono Ferrari e Assicurazioni Generali.