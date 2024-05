A meno di un mese dall’apertura degli ordini della nuova Lancia Ypsilon ibrida ed elettrica, il marchio di Stellantis ha annunciato che tornerà a correre nei rally svelando in anteprima, per l’occasione, la nuova Ypsilon HF elettrica e la Ypsilon Rally 4 HF.

La prima arriverà sul nostro mercato, la seconda sarà destinata invece alle gare di rally, dal Rally 4 per la precisione, categoria da cui partirà la nuova era di Lancia nel settore delle corse: “un nuovo inizio in perfetto stile Lancia, caratterizzato da ambizione, pragmatismo e umiltà, in coerenza con la missione e il DNA del marchio” si legge nella nota relativa.

Lancia Ypsilon HF elettrica per le strade, Ypsilon Rally 4 HF nei rally

Nella giornata di oggi, 27 maggio, Lancia ha dunque confermato il prossimo debutto su strada della versione più potente della sua nuova utilitaria elettrica mostrandone alcune immagini e comunicandone alcuni dettagli. La Lancia Ypsilon HF sarà dotata di un propulsore elettrico da 240 cavalli di potenza, lo stesso powertrain che montano la Abarth 600e e l’Alfa Romeo Junior Veloce. Si tratta di un motore posizionato sull’asse anteriore che, secondo il produttore, permette alla prima HF elettrica di scattare da 0 a 100 km/h in circa 5,8 secondi.

Lancia non ha dichiarato i dati relativi alla batteria né tantomeno all’autonomia, ma è lecito supporre che, come le altre due cugine citate, sia equipaggiata con la medesima batteria da 54 kWh che, nelle versioni meno potenti garantisce circa 400 km di autonomia, qui probabilmente inferiori considerando la potenza maggiore.

Sappiamo con certezza che la nuova Lancia Ypsilon HF sarà più bassa e più larga rispetto alla versione standard, perché equipaggiata con un assetto ad hoc ribassato e dotata di una carreggiata allargata, elementi che le donano un’estetica più aggressiva e muscolosa in accordo con i loghi HF posti sia fuori che dentro l’abitacolo.

E no, quella che vedete nella galleria qui sopra e in copertina non è la Lancia Ypsilon HF elettrica, ma la versione con cui il marchio tornerà a correre nei rally. Si chiama Ypsilon Rally 4 HF e sarà l’auto su cui tornerà a svettare lo storico logo “Lancia Corse HF”, qui reinterpretato in chiave moderna con grafica e font creato ad hoc. È una vettura da gara mossa da un motore 1,2 litri turbo con 3 cilindri e 12 valvole, dotata di trazione anteriore, trasmissione meccanica a 5 marce, differenziale autobloccante meccanico e capace di sviluppare 212 cavalli di potenza massima.

Per l’occasione, Lancia ha comunicato inoltre che per ogni nuovo modello del marchio introdurrà una versione HF, e che, le versione elettrica stradale nella galleria qui sotto, la Lancia Ypsilon HF, arriverà sul mercato italiano fra un anno, a maggio 2025, a prezzi al momento sconosciuti di cui vi daremo notizia a tempo debito.