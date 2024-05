L’era degli iPod è giunta al termine da qualche anno, ma i leggendari dispositivi di Apple non hanno ancora finito di regalare sorprese e curiosità: un prototipo del modello di terza generazione ha appena portato alla luce un gioco denominato Stacker — un clone di Tetris made in Cupertino — mai arrivato sui modelli destinati alla vendita.

L’autore della scoperta è lo youtuber Apple Demo, il quale ha messo le mani su un sample destinato agli ingegneri di Apple, rinvenendo al suo interno anche altri giochi intitolati Block0 e Klondike.

Sul retro di questo iPod di terza generazione non destinato alla vendita, dove solitamente si troverebbe l’indicazione della capacità di archiviazione, è possibile notare la presenza dell’etichetta “DVT” (Design Validation Testing): l’autore del video spiega come la stessa fosse indicativa di percorso di sviluppo giunto ad una fase intermedia; a tal proposito, due brani e la playlist ancora presenti sul dispositivo identificano il prototipo come destinato allo svolgimento di test sulla batteria.

Tornando ai giochi, l’unico mostrato in funzione è appunto Stacker, una specie di clone fatto in casa da Apple dell’arcinoto Tetris. Su questo gioco, mai arrivato sui modelli destinati alla vendita, le informazioni scarseggiano e l’unico commento sull’argomento è dell’ex SVP della divisione iPod di Apple, Tony Fadell, il quale già nel 2022 aveva ricordato come i giochi fossero arrivati su iPod soltanto con una versione software successiva: qualche anno più tardi, infatti, Apple avrebbe reso disponibile una versione sotto licenza di Tetris per i modelli di iPod Classic con supporto all’acquisto di giochi sull’iTunes Store.

Osservando il video, si nota come Stacker usi dinamiche di gioco analoghe a quelle di Tetris: la ghiera serve per spostare i mattoncini a destra e a sinistra, mentre il tasto centrale li fa cadere; inoltre, è possibile notare almeno un bug. Insomma, il gioco funzionava, ma non era ancora perfetto. Per i più curiosi, il video completo — che include anche un “trapianto” su un iPod di seconda generazione — è disponibile a questo link.