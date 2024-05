Dopo aver svelato lo scorso lunedì 13 maggio le ultime 10, le posizioni dalla 91esima alla 100esima, qualche ora fa Apple ha annunciato i vertici della propria top 100, cioè i primi 10 album musicali della storia, quelli che hanno “definito, ispirato e cambiato la musica” più di tutti.

Oltre ai due estremi della lista, l’azienda di Cupertino ha pubblicato anche tutti gli altri, svelando la sua classifica completa dei 100 migliori album di sempre. “Anche se questo è il mio premio, dietro ci sono i sacrifici, il tempo e la dedizione di molte persone” ha commentato la vincitrice, in copertina.

La classifica dei migliori 10 album di Apple Music

Prima, due parole su come è stata stilata questa classifica. L’azienda spiega di aver chiamato per questo un team di Apple Music e un gruppo esterno composto da artisti e artiste (fra cui Maren Morris, Pharrell Williams, J Balvin, Charli XCX, Mark Hoppus, Honey Dijon e Nia Archives), autori, produttori e professionisti del settore, da cui ne è scaturita “una selezione editoriale che non ha niente a che fare con il numero di streaming su Apple Music, ma che rappresenta una dichiarazione d’amore ai dischi che hanno plasmato il mondo di chi ama la musica” scrive Apple nel comunicato stampa relativo.

Ne sono risultati questi 10 migliori album:

10. Lemonade (2016), Beyoncé

9. Nevermind (1991), Nirvana

8. Back to Black (2006), Amy Winehouse

7. good kid, m.A.A.d city (2012), Kendrick Lamar

6. Songs in the Key of Life (1976), Stevie Wonder

5. Blonde (2016), Frank Ocean

4. Purple Rain (1984), Prince & The Revolution

3. Abbey Road (1969), The Beatles

2. Thriller (1982), Michael Jackson

1. The Miseducation of Lauryn Hill (1998), Lauryn Hill

Già, erano proprio di Lauryn Hill quelle parole, cantautrice, rapper e produttrice discografica statunitense che fece parte del gruppo hip-hop The Fugees, in cui era nota anche col soprannome di L. Boogie. Vince per il suo primo e unico album in studio pubblicato quasi 26 anni fa dalla Ruffhouse Records, album che è un ventaglio di generi diversi, fra cui hip hop, reggae, R&B e soul.

“È un album molto personale, perfetto sotto tanti punti di vista. È un vero e proprio spaccato della musica pop degli ultimi 25 anni, visto con un approccio olistico. È R&B, è hip-hop, parla di donne indipendenti, di donne forti, è attuale, ci sono i campionamenti… Penso che sia questo il motivo per cui è stato votato come numero uno” ha detto Ebro Darden, DJ, conduttore TV e speaker radiofonico che ha partecipato alla tavola rotonda con cui Apple ha svelato le due parti della classifica, i primi e gli ultimi 10.

L’annuncio di ieri si può rivedere qui su music.apple.com, mentre per consultare la classifica completa dei migliori 100 album di sempre è possibile visitare la pagina web dedicata di Apple Music.

