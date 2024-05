Il team di WhatsApp sta introducendo un paio di nuove funzionalità che hanno lo scopo di offrire una maggiore personalizzazione nell’app per iOS.

Prossimamente gli utenti iPhone potranno scegliere il tema predefinito per le chat e selezionare il pubblico quando condividono immagini e video tramite gli aggiornamenti di stato.

WhatsApp permetterà di scegliere il tema predefinito delle chat

WhatsApp sta sperimentando una funzionalità che consentirà agli utenti iPhone di scegliere un nuovo tema di chat predefinito da una gamma di cinque opzioni di colore, personalizzando quindi il colore dello sfondo e delle nuvolette dei messaggi.

Anche se può sembrare ovvio, vale la pena notare che la selezione di un tema di chat predefinito avrà effetto solo sulla propria interfaccia.

WhatsApp permetterà di filtrare il pubblico per gli aggiornamenti di stato

Quando si condividono immagini e video tramite gli aggiornamenti di stato, prossimamente l’app chiederà di scegliere chi potrà vedere il contenuto attraverso un nuovo selettore di pubblico.

In questo modo gli utenti avranno un maggiore controllo sulla propria esperienza di condivisione dello stato nell’app WhatsApp.

Queste novità sono attualmente in fase di sviluppo nelle ultime versioni beta di WhatsApp per iOS e saranno disponibili in un futuro aggiornamento dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

