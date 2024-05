Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

Sebbene gli sforzi principali degli sviluppatori siano rivolti alle applicazioni mobile, di tanto in tanto ci sono novità anche per quelle dedicate ai dispositivi desktop e nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione dell’app per Mac.

Le novità di WhatsApp per Mac

La nuova versione di WhatsApp per Mac è la 24.9.77 e con tale release viene messa a disposizione di tutti gli utenti una funzionalità attesa da tanti: ci riferiamo alla possibilità di effettuare videochiamate di gruppo con fino a 32 partecipanti.

Questo è il changelog ufficiale pubblicato sull’App Store:

I tuoi sticker recenti ora saranno sincronizzati senza interruzioni con il tuo telefono quando colleghi un dispositivo complementare. Divertiti a usare i tuoi sticker preferiti su più dispositivi

Le videochiamate di gruppo si ampliano! Ora puoi connetterti con un massimo di 32 amici e familiari in una chiamata. Goditi conversazioni migliori e più grandi

In sostanza, con la possibilità di arrivare fino a 32 partecipanti in un’unica chiamata direttamente da WhatsApp per Mac, gli utenti possono godere della comodità di avviare (o partecipare a) videochiamate di gruppo “affollate” direttamente dal proprio dispositivo desktop.

L’altra novità implementata con tale update è rappresentata dalla sincronizzazione degli adesivi tra Mac e telefono.

Per quanto riguarda invece i miglioramenti implementati con tale versione, gli sforzi degli sviluppatori sono stati dedicati in particolare alla visualizzazione dei contenuti multimediali, così come confermato dal changelog:

Le miniature del mittente ora appaiono nella finestra di visualizzazione multimediale per un contesto aggiuntivo

Il contenuto non è più nascosto dalle barre degli strumenti

Ora puoi fissare i messaggi direttamente dalla finestra di visualizzazione multimediale per consultarli facilmente

Ora puoi vedere in anteprima ancora più tipi di contenuti multimediali prima di inviarli!

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp per Mac dall’App Store seguendo questo link.

Seguite i nostri canali WhatsApp: Il nostro canale TuttoTech | Il nostro canale PrezziTech