Nella mattinata di oggi, 23 maggio 2024, alcuni servizi di Microsoft non funzionano. Fra quelli coinvolti ci sono il motore di ricerca Bing, la funzione che permette di accedere a internet di ChatGPT, il servizio di intelligenza artificiale Copilot e vari altri siti legati all’azienda di Redmond e non, come DuckDuckGo.

Microsoft stessa ha confermato che ci sono dei problemi sul suo account X Microsoft 365 Status, con un post in cui si legge che sono in corso delle analisi relative a un problema che impedirebbe di accedere a Microsoft Copilot, problema non meglio spiegato ma rintracciabile come CP795190. A distanza di qualche ora, alle ore 13:38, il secondo tweet che aggiunge qualche informazione in più sullo stato attuale.

While we isolate the root cause, we're transitioning requests to alternate service components to expedite service recovery. More information can be found in the admin center under CP795190. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) May 23, 2024

I problemi di oggi, 23 maggio 2024, sembrano riguardare anche altri servizi di Microsoft. Come anticipato, sono coinvolti la funzione di ChatGPT che permette di accedere a internet e il motore di ricerca Bing che, nel momento in cui scriviamo, permette di cercare ma dà errore quando si prova ad accedere a bing.com, che attualmente dà “HTTP ERROR 429”.

Anche OpenAI ha confermato sulla sua pagina relativa status.openai.com i malfunzionamenti, dicendo che sono in corso delle indagini per risolvere l’impossibilità di usare internet con ChatGPT; problemi al momento non riscontrati in redazione. Funziona male anche DuckDuckGo, il motore di ricerca noto per essere particolarmente attento alla privacy degli utenti che, come ChatGPT, si basa su Bing API.

Hi everyone –– now the Duck is even busier working on fixing this outage. Thanks for your patience! 🦆💦🔥 — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) May 23, 2024

Secondo quanto si evince dai dati di Downdetector, noto sito in cui gli utenti segnalano malfunzionamenti e problemi vari di servizi, operatori, social network e altro, la situazione sembra in via di risoluzione. Vi aggiorneremo via via nelle prossime ore.

