Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi del ventilatore da pavimento a frequenza variabile Xiaomi MIJIA DC Pro.

Si tratta di una sorta di versione aggiornata di un modello lanciato nel 2022 e che si caratterizza per un design curato e particolarmente sottile.

Le principali caratteristiche del nuovo ventilatore di Xiaomi

Forte di uno spessore di appena 8,7 cm, il ventilatore da pavimento a frequenza variabile Xiaomi MIJIA DC Pro viene fornito con una scatola che mette in risalto questa sua caratteristica di essere facilmente trasportabile.

A dire del produttore cinese, questo ventilatore a colonna può contare su un sistema a pale che è capace di garantire un’alimentazione d’aria stabile (con un volume d’aria massimo di 25 metri cubi al minuto) e nella modalità di ventilazione diretta gli utenti hanno la possibilità di regolare fino a 100 diverse velocità del vento, in modo da soddisfare le più disparate esigenze personali.

Xiaomi ha lavorato anche sulla flessibilità dell’esperienza di utilizzo, dotando il suo nuovo ventilatore sia di classici controlli da remoto che di quelli touch.

Tra le altre caratteristiche del ventilatore da pavimento a frequenza variabile Xiaomi MIJIA DC Pro troviamo un sistema che garantisce il funzionamento a basso rumore (26,8 dB), un alimentatore mobile USB Type-C da 18 W, la possibilità di essere usato insieme ad un condizionatore d’aria, in modo da accelerare la circolazione dell’aria e distribuire uniformemente l’aria fredda all’interno del locale in cui si trova, il supporto ai controlli vocali tramite Xiaoai e la possibilità di sfruttare l’app MIJIA per la regolazione della velocità del vento.

Il nuovo ventilatore di Xiaomi è al momento disponibile soltanto in Cina al prezzo di 399 yuan (pari al cambio a circa 50 euro) ma è probabile che presto verrà lanciato anche in altri mercati. Basta avere un po’ di pazienza.