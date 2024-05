Apple deve affrontare la concorrenza di Huawei nel mercato cinese e per difendere la propria posizione nel mercato degli smartphone di fascia alta, l’azienda di Cupertino ha lanciato una nuova campagna sconti per modelli selezionati dei suoi iPhone in vendita nel paese del dragone.

Rispetto a quella lanciata in Cina a febbraio che includeva sconti fino a 1.150 yuan (circa 146 euro), l’iniziativa commerciale di Apple valida dal 20 al 28 maggio è ancora più aggressiva, con sconti che arrivano a 2.300 yuan (circa 293 euro).

Apple lancia un’aggressiva campagna sconti sugli iPhone in vendita in Cina

Secondo l’agenzia Reuters lo sconto più consistente si applica al modello iPhone 15 Pro Max da 1 TB, ma anche altri modelli hanno riduzioni di prezzo significative. Ad esempio, l’iPhone 15 base da 128 GB ha uno sconto di 1.400 yuan, corrispondenti a circa 178 euro.

Stando a quanto riportato da Reuters, la mossa di Apple è collegata alla maggiore pressione competitiva derivata dal fatto che Huawei il mese scorso ha presentato la sua nuova serie di smartphone di fascia alta Huawei Pura 70.

Secondo i calcoli di Reuters basati sui dati della China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), le spedizioni di Apple in Cina sono aumentate del 12% a marzo, segnando un miglioramento significativo rispetto ai primi due mesi del 2024, quando la società ha registrato un calo delle vendite del 37%.

Staremo a vedere se anche questa seconda ondata di sconti aiuterà Apple a mitigare il rallentamento delle vendite in Cina.