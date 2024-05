Tado ha appena lanciato Tado X, una nuova gamma di prodotti per il riscaldamento che supporta lo standard Matter per la casa intelligente.

Il sistema Tado X è progettato per sostituire i termostati tradizionali per controllare la caldaia, il riscaldamento a pavimento e le valvole termostatiche dei radiatori.

Tado X è la nuova gamma di dispositivi per il riscaldamento smart

Il kit Tado X include il Termostato X, la Testa Termostatica Intelligente X, il Sensore di Temperatura Wireless X e l’Ottimizzatore della Pompa di Calore X che promettono di rendere il sistema di riscaldamento della casa smart e facile da utilizzare.

Il nuovo Bridge X opzionale funge da router di confine Thread, per le case che non ne hanno già uno, in modo da connettere i dispositivi Tado X alla rete Wi-Fi/Ethernet della smart home.

L’Heat Pump Optimizer X funge anche da router di confine Thread e si interfaccia con le pompe di calore prodotte da Atlantic, Vaillant, Saunier Duval e Fujitsu per consentire il controllo del riscaldamento per stanza, mentre il nuovo termostato del radiatore presenta un nuovo design compatto a forma di “T”, un display migliorato e una batteria ricaricabile USB-C.

Entrambi i termostati X e il nuovo sensore di temperatura supportano gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Home e Apple HomeKit, ma molte delle sue funzionalità avanzate di gestione dell’energia e alcune di base richiedono un abbonamento, tuttavia l’azienda offre 12 mesi di automazioni Auto-Assist gratuite.

La gamma di prodotti Tado X è disponibile anche in Italia ai prezzi seguenti:

Termostato Intelligente X con Starter Kit Bridge X – 199,99 euro

Termostato Intelligente X – 134,99 euro

Testa Termostatica Intelligente X con Starter Kit Bridge X – 159,99 euro

Testa Termostatica Intelligente X – 99,99 euro

Testa Termostatica Intelligente X Quattro pack – 369,99 euro

Sensore di temperatura wireless X – 99,99 euro

Ottimizzatore della pompa di calore X – 249,99 euro

Bridge X – 69,99 euro

Maggiori informazioni sulla gamma di prodotti Tado X sono disponibili nel negozio online dell’azienda. I prodotti Tado X sono acquistabili anche su Amazon.