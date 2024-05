Pur essendo molto popolare nel settore degli smartphone, Xiaomi abbraccia tutto il mondo della tecnologia e l’ultimo esempio in tal senso è arrivato nelle scorse ore dalla Cina, ove il produttore ha lanciato una bilancia smart.

Xiaomi Mijia Body Composition Scale S200, questo il suo nome, mira a mettere a disposizione degli utenti sensori ad alta precisione, funzionalità di pesatura multiuso e monitoraggio completo delle metriche sanitarie ad un prezzo decisamente competitivo.

Le principali caratteristiche della nuova bilancia di Xiaomi

Forte di un sistema capace di percepire anche piccole variazioni (nella misura di 0,05 Kg), Xiaomi Mijia Body Composition Scale S200 può essere sfruttata per un’ampia platea di utenti e oggetti, essendo in grado di pesare nell’intervallo compreso tra 0,1 Kg e 150 Kg.

Inoltre, la bilancia del colosso cinese riesce a determinare in modo intelligente se la pesatura riguarda persone o piccoli oggetti, così da eliminare la necessità di ricorrere all’utilizzo di bilance separate e, pertanto, si adatta anche a scenari specifici, come ad esempio la pesatura di neonati o di ospiti (senza procedere alla memorizzazione dei relativi dati).

Basata su HyperOS, la nuova bilancia di Xiaomi è supportata dall’app dell’azienda, grazie alla quale può trasformarsi in una sorta di hub sanitario multiutente (riesce a memorizzare informazioni per un massimo di 36 persone, con dati e approfondimenti personalizzati per ciascuna di esse).

Tra le informazioni che Xiaomi Mijia Body Composition Scale S200 è in grado di fornire vi sono il peso standard in base all’altezza e all’età, le misurazioni del peso osseo, l’indice BMI e suggerimenti per il controllo del peso, a cui si aggiungono il “test dell’equilibrio” (valuta la coordinazione, la stabilità e la capacità di reazione dell’utente) e report relativi a intervalli di tempo variabili (anche vari anni). Tra le altre sue caratteristiche vi sono la connettività Bluetooth 5.4 e il supporto ad Android 8.0 (e versioni successive) e iOS 12.0 (e versioni successive).

In Cina Xiaomi Mijia Body Composition Scale S200 sarà in vendita in oriente da domani ad un prezzo pari, al cambio, a circa 10 euro. Al momento non vi sono informazioni su una sua possibile commercializzazione in Europa. Se però state cercando una bilancia Smart potete optare per la Xiaomi Body Composition Scale 2 disponibile su Amazon.