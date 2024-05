Philips amplia il proprio catalogo di monitor da gaming e annuncia il debutto sul mercato italiano di Evnia 49M2C8900L, un display mastodontico pensato per i gamer più esigenti che guardano con interesse ai pannelli “SuperWide” curvi. Il nuovo arrivato in casa Philips, l’ultimo della serie 8000, va ad ampliare una gamma già ben rappresentata, portando avanti l’approccio che abbiamo visto sui precedenti modelli in quanto a design bordless, cura dei dettagli e, non meno importante, un prezzo competitivo. Ma vediamo meglio le specifiche di questo monitor che, al pari delle ultime soluzioni Evnia, punta tutto sulla tecnologia QD-OLED.

Philips Evnia 49M2C8900L: il top se cercate l’immersione completa in gaming

Philips Evnia 49M2C8900L si presenta subito bene. Il cuore di questo display è infatti il pannello QD-OLED curvo da 48,9 pollici che, non solo risulta reattivo nel gaming, ma allo stesso tempo garantisce un’ottima resa cromatica in altri scenari di utilizzo. Questo monitor offre una risoluzione di 5120 x 1440 pixel con refresh a 144 Hz e un tempo di risposta eccezionale, appena 0,03 ms; sempre per i gamer troviamo il supporto AMD Freesync Premium Pro, Low Input Lag e una modalità gioco ottimizzata con Smart Image Game.

Non solo prestazioni e velocità per il nuovo Philips Evnia che, alla curvatura 1800R, abbina ottimi neri oltre a certificazione HDR True Black 400 e VESA ClearMR 8000. Il resto delle specifiche se vogliamo si allinea ad altri pannelli QD-OLED, partendo dal contrasto 1.000.000:1, angoli di visuale 178/178° e una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 99%. In sostanza, questo Philips Evnia 49M2C8900L può fare tutto, e non sorprende che l’azienda abbia pensato di inserire ulteriori ottimizzazioni “non gaming” su quello che comunque nasce come un monitor da giocare. A bordo infatti sono presenti funzioni come switch KVM integrato MultiClient, supporto regolabile in altezza per migliorare l’ergonomia e tecnologie anti-sfarfallio e con riduzione della luce blu per non impattare sulla vista quando passiamo molte ore davanti allo schermo.

Ma non è ancora finita, l’ultimo Philips Evnia cura anche il reparto audio con la funzionalità DTS Sound e quattro altoparlanti da 75, watt (2.2 canali, 30 watt in totale), cercando di rendere ancora più immersiva l’esperienza in gioco grazie alla curvatura e all’ormai distintiva illuminazione Philips Ambiglow. Chiudiamo con il reparto porte che prevede, oltre alla funzionalità KVM, HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, USB-C con Display Port e Power Delivery a 90 watt e un hub USB 3.2 Gen 1 a cinque porte.

Scheda tecnica Philips Evnia 49M2C8900L

Tipologia di pannello QD-OLED

Dimensioni pannello 48,9 pollici

Formato 32:9

Risoluzione massima 5120 x 1440 pixel

Tempo di risposta GtG 0,03 ms

Luminosità di picco 450/1000 nit HDR

Contrasto tipico 1.000.000:1

Angolo visuale 178/178°

Colori display 1,07 miliardi (10 bit)

Spettro di colori DCI-P3 99%, Adobe RGB 125%

VESA DisplayHDR 400

VESA ClearMR 8000

Frequenza di aggiornamento 144 Hz

AMD FreeSync Premium Pro

Smart Image con modalità gaming

Modalità PIP/PBP

Porte 2x HDMI 2.0 Display Port 1.4 USB-C con Display Port Alt Mode USB-C Gen 3.2 con Power Delivery 90 watt USB Hub 4x USB Gen 3.2 Type-A, 1x USB-B Jack cuffie

Switch KVM

Illuminazione RGB Philips Ambiglow su tre lati

Sistema audio DTS 2.2 canali – 30 watt

Altoparlanti 2x tweeter 7,5 watt 2x woofer 7,5 watt

Regolazione piedistallo 120 mm in altezza -5°/15° inclinazione -/+ 20° rotazione



Disponibilità e prezzo

Philips Evnia 49M2C8900L sarà disponibile nei prossimi giorni a un prezzo consigliato di 999 euro; il nuovo monitor Philips arriverà presto anche su Amazon dove attualmente troviamo il modello Evnia 49M2C8900 (da 240 hertz) anche in leggero sconto.