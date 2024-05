Microsoft ha annunciato che l’aggiornamento di maggio di Xbox è in fase di distribuzione con aggiornamenti per il cloud e PC. In particolare la versione beta di Xbox Cloud Gaming ora supporta mouse e tastiere in 25 giochi.

Ora è possibile utilizzare il mouse e la tastiera sui browser Microsoft Edge o Google Chrome e per iniziare basta procedere in questo modo:

Andare su xbox.com/play. Accedere con il proprio account Microsoft. Selezionare un gioco supportato da mouse e tastiera.

Entro la fine del mese sarà possibile utilizzare l’app Xbox anche su PC selezionando un gioco contrassegnato dal badge per mouse e tastiera in modo da poter utilizzare le periferiche per controllare il gioco come su PC, inoltre è possibile passare dall’utilizzo di una combinazione di mouse e tastiera a quello del controller in qualsiasi momento premendo un tasto qualsiasi sulla tastiera o il pulsante Xbox sul controller.

Xbox Cloud Gaming ora supporta mouse e tastiere in 25 giochi

Il supporto per mouse e tastiera inizia oggi e verrà esteso a tutti i giocatori nelle prossime settimane per 25 titoli, tra cui:

ARK Survival Evolved

Atomic Heart

Cities: Skylines – Mayor’s Edition

Cities: Skylines – Remastered

Deep Rock Galactic

Doom 64

Fortnite (solo browser)

Gears Tactics

Grounded

Halo Infinite

High on Life

House Flipper

Inkulinati (anteprima)

Mount & Blade II: Bannerlord

Pentiment

Quake

Quake 2

Sea of Thieves

Slime Rancher 2

Sniper Elite 5

State of Decay 2

Terraria

The Sims 4

Valheim (anteprima)

Zombie Army 4: Dead War

Xbox festeggia la saga di Senua: Hellblade II con un nuovo canale

Per festeggiare il ritorno di Senua il 21 maggio, il team Xbox ha lavorato su un canale speciale che migliorerà la new entry della serie, rendendo allo stesso tempo più facile trovare il titolo precedente, inoltre il canale conterrà anche un accattivante video del gioco.

Infine il team annuncia di aver iniziato a presentare in anteprima le nuove funzionalità della modalità compatta, tra cui Jump Back in e Friends, con un sottoinsieme di giocatori e con tutti gli Xbox Insider.