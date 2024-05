Tramite un post sul suo profilo, Elon Musk ha annunciato che il passaggio definitivo di Twitter a X.com è stato completato, portando a termine l’operazione di completo rebranding del social network iniziato circa un anno fa.

Fin dalla sua acquisizione avvenuta nel 2022, Twitter è andato incontro ad un cambio di nome e di brand fortemente voluto da Elon Musk, che ha cominciato la transizione verso il nuovo social X lo scorso luglio. Questo passaggio ha interessato tutti gli aspetti della piattaforma, che è andata incontro a pesanti modifiche anche nelle sue possibilità e nel suo utilizzo, e che sicuramente non sta vivendo il suo periodo più roseo.

Sono state tante infatti le polemiche nate dopo l’intervento di Elon Musk, accusato di aver pesantemente modificato quella che era l’essenza di Twitter. Tutto questo ha portato il valore della piattaforma a crollare di oltre due terzi rispetto al suo valore in borsa prima dell’acquisizione.

Twitter passa definitivamente a X.com

Attraverso il suo canale ufficiale, quindi, Elon Musk ha annunciato che tutti i sistemi principali di Twitter sono definitivamente migrati su x.com. Provando a digitare twitter.com su qualunque browser, infatti, verrete reindirizzati direttamente al nuovo indirizzo.

Il vecchio URL è ancora presente in alcune pagine di supporto e può capitare di imbattersi in esso anche digitandolo manualmente. La transizione è infatti ancora in corso, ma è questione di pochi giorni affinché il vecchio indirizzo sparisca definitivamente dai radar, dando definitivamente l’addio al vecchio e iconico nome dell’ormai ex social azzurro.

Il sito ufficiale di X ha visto una modifica anche nella homepage, che vede ora l’apparizione di un nuovo messaggio di benvenuto che recita:

Ti diamo il benvenuto su x.com! Anche se stiamo cambiando il nostro URL, le tue impostazioni su privacy e protezione dati rimarranno invariate. Per ulteriori dettagli, consulta l’informativa sulla privacy x.com/en/privacy.

Fin dall’inizio della transizione iniziata lo scorso anno, il social network è andato incontro ad una serie di modifiche. Il primo epocale cambiamento è avvenuto nel profilo ufficiale della piattaforma, che è passato da @Twitter a @X. Lo stesso Elon Musk aveva poi provveduto ad eliminare il vecchio logo dell’uccellino blu, sostituendolo con la X anche sugli edifici del quartier generale della società.

Il passaggio a x.com aveva lanciato anche non pochi problemi di sicurezza, poiché l’indirizzo molto semplice e facilmente aggirabile avrebbe potuto essere preso di mira dai criminali informatici per campagne di phishing e truffe online nei confronti di utenti poco consapevoli. A quanto pare tutto questo non ha formato Elon Musk, che ha portato a termine il passaggio da lui tanto voluto. Addio Twitter, benvenuto X.