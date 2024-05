TikTok inizialmente consentiva agli utenti di caricare video di 15 secondi, ma negli ultimi anni il social ha aumentato tale limite più volte per affrontare YouTube, uno dei maggiori rivali della piattaforma.

Ieri la società ha annunciato che sta testando la possibilità per gli utenti di caricare video di 60 minuti. Ecco cosa possiamo aspettarci da questa novità.

TikTok testa i video da 60 minuti per dare maggiore flessibilità ai creatori

TikTok afferma che sebbene i creatori possano realizzare storie in più parti, vorrebbero avere più tempo a disposizione per contenuti come dimostrazioni di cucina, tutorial di bellezza, corsi e altro, pertanto la società vuole offrire ai creatori l’opportunità di sperimentare tipi di contenuti nuovi o ampliati per dare loro maggiore flessibilità.

Naturalmente questo mette TikTok in una concorrenza ancora più diretta con YouTube che tempo addietro ha già clonato i video brevi del social cinese lanciando gli Shorts.

Questo limite di tempo esteso potrebbe anche consentire la pubblicazione di un nuovo tipo di contenuto su TikTok, ovvero episodi completi di programmi TV, come già accade su YouTube dove gli editori spesso caricano il primo episodio di una serie per promuoverla.

La possibilità di caricare video della durata di 60 minuti è attualmente disponibile per un gruppo limitato di utenti in mercati selezionati e TikTok afferma che per ora non ha intenzione di renderla ampiamente disponibile.

L’azienda ha cercato di migliorare la fruizione di contenuti di lunga durata attraverso la modalità orizzontale a schermo intero, ma ora sta affrontando delle questioni spinose, come i contenuti creati con l’IA e soprattutto il governo USA.