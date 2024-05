Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale stanno prendendo sempre più piede nel settore mobile e nei social network e l’ennesimo esempio ci arriva da TikTok.

Il team di questa popolare piattaforma, amatissima soprattutto tra i più giovani, ha reso noto di avere deciso di intensificare i suoi sforzi per etichettare in modo automatico i contenuti generati dall’intelligenza artificiale nell’app ufficiale e ciò anche quando sono stati creati con strumenti di terze parti.

Un nuova partnership per TikTok

Stando a quanto è stato spiegato, TikTok etichetterà i contenuti creati con strumenti di intelligenza artificiale (AIGC) quando vengono caricati da alcune specifiche piattaforme: ciò sarà possibile grazie ad una partnership con la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), divenendo così la prima piattaforma di condivisione di video che implementa la tecnologia Content Credentials (anche se ci vorrà del tempo prima che queste etichette diventino comuni, in quanto molte aziende stanno iniziando ora a supportare la tecnologia).

Le regole di TikTok prevedono già che gli utenti indichino l’eventuale uso di strumenti basati sull’intelligenza artificiale generativa ma potrebbe essere difficile individuare i contenuti realizzati con soluzioni di terze parti e la nuova partnership con C2PA dovrebbe essere di aiuto in tal senso.

La tecnologia Content Credentials usa “metadati a prova di manomissione” che possono tracciare le origini di un’immagine e gli strumenti di intelligenza artificiale utilizzati per modificarla lungo il percorso. Questa cronologia può quindi essere visualizzata dagli utenti se si trovano di fronte ad un contenuto creato dall’intelligenza artificiale su una piattaforma che supporta la tecnologia.

Nei prossimi mesi TikTok inizierà anche ad allegare le Content Credentials ai contenuti pubblicati sulla piattaforma, che rimarranno su di essi anche in caso di download.

Ma questo non è l’unico sforzo di TikTok per aiutare gli utenti a muoversi meglio nel mondo dell’IA: il colosso dei social network, infatti, ha reso noto di avere in programma di avviare apposite campagne di alfabetizzazione mediatica che possano aiutare le persone a identificare i contenuti realizzati ricorrendo agli strumenti IA e quelli che generano disinformazione.

E tra le partnership avviate da TikTok per centrare tale ambizioso obiettivo vi sono quelle con MediaWise e WITNESS.