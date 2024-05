Due famosi YouTuber specializzati in ambito tecnologico hanno condotto i primi test di piegatura dell’iPad Pro M4, ciascuno adottando un approccio diverso. Dai risultati ottenuti, sembra che Apple sia riuscita a rendere il suo nuovo device più sottile di sempre resistente quanto l’iPad Pro M2.

I primi test di resistenza per iPad Pro M4 parlano chiaro

Lo YouTuber JerryRigEverything ha esercitato una forte pressione sul device piegandolo con le mani. Flettendo l’iPad Pro M4 in posizione orizzontale dalla parte posteriore, lo YouTuber ha affermato che il device reggeva “sorprendentemente bene”, come se fossero in atto “livelli sospetti di integrità strutturale da magia nera”. Alla fine, però, nel momento in cui ha piegato il device dalla parte anteriore sempre in posizione orizzontale, lo schermo di vetro si è staccato dal telaio, nonostante il display e il sistema operativo abbiano continuato a funzionare normalmente.

Invece, nel momento in cui JerryRigEverything ha premuto con forza sul device in senso verticale, l’iPad Pro ha subito una terribile spaccatura al centro, a partire dalla porta USB-C. Lo YouTuber ha successivamente tolto il display per rivelare e rimuovere i componenti interni, compresa la nuova “colonna vertebrale” metallica che attraversa orizzontalmente il centro del device. JerryRigEverything ha puntualizzato che se Apple avesse inserito un’altra “spina dorsale” perpendicolare sviluppata in larghezza a partire dalla porta USB-C, il device non si sarebbe spaccato così facilmente.

Lo YouTuber MobileReviewsEh ha voluto effettuare dei test di piegatura differenti. Dopo aver posizionato oltre circa 40 kg di peso al centro del display del nuovo iPad Pro fino al completo cedimento strutturale, lo YouTuber ha concluso che l’iPad Pro M4 è ancora più resistente del modello precedente, sebbene sia il 18-20% più sottile rispetto all’iPad Pro M2.

Considerati i test condotti sul nuovo iPad Pro M4, sembrerebbe altamente improbabile che si verifichi un altro “bendgate”. Nel 2019, infatti, Apple aveva ammesso di aver spedito i suoi modelli all’epoca di ultima generazione con una leggera piegatura del chassis (telaio) in alluminio, la quale sarebbe stata dovuta a un effetto collaterale nel processo di produzione. Nonostante fossero stati pubblicati diversi video che provavano che gli iPad Pro del 2018 si piegassero più facilmente rispetto agli altri modelli, Apple aveva dichiarato che questo aspetto non aveva affatto influito sulle prestazioni dell’iPad e che le preoccupazioni riguardanti la resistenza del device erano infondate.