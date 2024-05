Dopo la possibilità di scegliere il tema, il team di WhatsApp ora ha rilasciato un aggiornamento della versione beta dell’app per iOS che introduce una nuova funzionalità di personalizzazione.

Prossimamente gli utenti iPhone avranno la facoltà di personalizzare il colore delle bolle di testo all’interno delle chat per adattarle al proprio stile e alle condizioni di utilizzo dell’app.

WhatsApp introduce la possibilità di personalizzare il colore delle bolle nelle chat

WhatsApp sta sperimentando una funzionalità che consentirà agli utenti di personalizzare il colore dei fumetti delle chat. Ecco un esempio.

Sebbene la tonalità blu visualizzata nello screenshot non sia ufficiale, è probabile che gli utenti potranno scegliere da un set predefinito di colori per le bolle della chat, come accadrà per il colore primario dell’app.

In questo modo gli utenti non potranno selezionare colori che potrebbero compromettere la leggibilità dei propri messaggi, ma piuttosto scegliere livelli di contrasto specifici per migliorarla.

Questa novità è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.10.10.71 di WhatsApp per iOS e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

Con l’occasione raccomandiamo di seguire i nostri canali WhatsApp: Il nostro canale TuttoTech | Il nostro canale PrezziTech