Dopo l’annuncio, il supporto delle passkey ora è in distribuzione per tutti gli utenti di WhatsApp per iPhone.

Il registro delle modifiche ufficiale relativo alla versione stabile 24.9.78 dell’app disponibile nell’App Store rivela che l’azienda sta rendendo disponibile a tutti gli utenti iOS la funzionalità passkey.

Dopo aver configurato una passkey, questa verrà automaticamente archiviata nel portachiavi iCloud consentendo agli utenti iPhone di accedere a WhatsApp utilizzando il passcode del dispositivo o l’autenticazione biometrica, piuttosto che fare affidamento sul codice a sei cifre.

Il changelog ufficiale menziona ancora che WhatsApp sta aggiungendo il supporto audio alla condivisione dello schermo durante le videochiamate, insieme a un’interfaccia rinnovata con icone e illustrazioni aggiornate, ma con l’ultimo aggiornamento WhatsApp migliora anche l’affidabilità della condivisione di contenuti da altre app con la possibilità d inviare immagini e video di alta qualità.

Il registro delle modifiche informa che alcuni account potrebbero ricevere queste novità nel corso delle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

