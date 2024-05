A distanza di un anno dal debutto di LEGO DREAMZzz, la serie animata interamente sviluppata dalla compagnia danese, sta per arrivare la seconda stagione, con i primi 10 episodi che andranno in onda a partire dal 17 maggio. Potrete vederli sul canale YouTube di LEGO ma anche su Netflix, Prime Video e Cartoon Network.

Se vi siete persi la prima stagione, e non siete abbonati a un servizio di streaming, potete comunque rivedere i primi episodi su Boing e Boing Plus, tutti i weekend di maggio alle 16:15 e alle 21:10. Il 25 e il 26 maggio invece potrete approfittare di una vera e propria maratona per rivedere tutta la prima stagione, dalle 15:15 su Boing e dalle 16:15 su Boing Plus.

L’avventura continua

Dopo Avventure nel Mondo dei Sogni, continuano le avventure dell’agenzia segreta l’Ufficio della Notte, composta da Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey. La nuova stagione vede la fuga di Mai-Strega dal Regno Oscuro, dove era stata intrappolata da Re Nightmare. La strega usa i propri poteri per rubare i ricordi e creare un gruppo di doppleganger cattivi al fine di catturare i regni dei sogni, lanciando un incatesimo per smettere di sognare per sempre.

Toccherà ancora una volta ai nostri eroi sventare i piani malvagi di Mai-Strega e tenere al sicuro il mondo dei sogni. I primi episodi della nuova stagione saranno mostrati in anteprima ai piccoli pazienti del Policlinico Gemelli di Roma e a quelli dell’Ospedale Niguarda di Milano, ognuno nella propria stanza grazie al canale TV 1 Medicinema.

Infine il 19 maggio, a partire dalle 10:30, sarà possibile vedere gratuitamente i primi 4 episodi nei seguenti cinema: Uci Cinemas di Torino Lingotto, Milano Bicocca, Bologna e Porta di Roma; nei cinema The Space di Roma Parco De Medici, Napoli Mediterraneo, Belpasso (CT) e Casamassima (BA). In attesa del lancio eccovi il trailer della seconda stagione.

I nuovi set LEGO

Con la seconda stagione di LEGO DREAMZzz arriveranno sugli scaffali (ma solo a partire dal primo agosto 2024), ben nove nuovi set dedicati alle avventure della seconda stagione. Qui sotto trovate il riepilogo dei set insieme alle prime immagini ufficiali. Nelle prossime settimane torneremo con i link ufficiali per l’acquisto.

La moto-gatto di Zoey

Prezzo: €19.99

Pezzi: 226

Dimensioni:

Altezza: 11 cm

Lunghezza: 22 cm

Profondità: 6 cm

Robot Panda di Logan

Prezzo: €29.99

Pezzi: 342

Dimensioni:

Altezza: 15 cm

Lunghezza: 9 cm

Profondità: 15 cm

Dinosauro robot C-Rex di Cooper

Prezzo: €79.99

Pezzi: 917

Dimensioni:

Altezza: 18 cm

Lunghezza: 36 cm

Profondità: 18 cm

Zoey’s Dream Jet Pack Booster

Prezzo: €3.99

Pezzi: 37

Dimensioni:

Altezza: 4 cm

Lunghezza: 3 cm

Profondità: 9 cm

Battle Mech di Mateo e Z-Blob

Prezzo: €129.99

Pezzi: 1.333

Dimensioni:

Altezza: 35 cm

Lunghezza: 27 cm

Profondità: 27 cm

Corvo di mezzanotte della Mai-Strega

Prezzo: €99.99

Pezzi: 1.203

Dimensioni:

Altezza: 24 cm

Lunghezza: 51 cm

Profondità: 44 cm

Gli animali da sogno di Izzie

Prezzo: €39.99

Pezzi: 328

Dimensioni:

Altezza: 19 cm

Lunghezza: 18 cm

Profondità: 10 cm

Le creature da incubo della Mai-Strega

Prezzo: €44.99

Pezzi: 457

Dimensioni:

Altezza: 12 cm

Lunghezza: 28 cm

Profondità: 25 cm

Castello di Nocturnia

Prezzo: €199.99

Pezzi: 1.742

Dimensioni:

Altezza: 41 cm

Lunghezza: 31 cm