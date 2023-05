Nella mattinata di sabato 6 maggio, nella spettacolare cornice delle Officine del Volo a Milano, abbiamo avuto la possibilità di partecipare a un evento organizzato da Connexia per il Gruppo LEGO.

Nella storica location meneghina, che da oltre vent’anni è uno dei più apprezzati spazi per eventi ma che in passato ha ospitato le Officine Aeronautiche Caproni, leggendaria fabbrica di aeroplani durante entrambe le guerre mondiali, è stata mostrata in anteprima mondiale la nuova serie animata dedicata alla linea LEGO DREAMZzz, ispirata al mondo dei sogni e dedicata a un pubblico di tutte le età.

Due puntate in anteprima

Dopo una breve attesa al piano terra, allestito con numerosi cartonati dei principali personaggi e alcuni tavoli che nascondevano il loro contenuto, siamo saliti al piano superiore dove è stata preparata una sala di proiezione, con due ampi schermi.

Con l’introduzione di Marco Capone, General Manager di LEGO Italia, che ha ricordato come la nuova linea LEGO fosse in lavorazione in gran segreto da due anni, sono stati proiettati i primi due episodi della nuova serie animata, che a partire dal 15 maggio sarà visibile su Boing, Cartoon Network, Netflix e Amazon Prime Video, così da avere una grande copertura televisiva. La prima stagione di dieci episodi sarà seguita da una seconda serie, composta sempre da 10 episodi, che andranno in onda nel mese di agosto.

Il primo episodio permette di conoscere i protagonisti della serie, Mateo e la sorella Izzie. Il primo raccoglie in maniera del tutto casuale una clessidra che la notte successiva lo porterà in un mondo popolato da creature bizzarre, ma sul quale è pronto a gettarsi anche il cattivone di turno, in questo caso Re Nightmare.

Nel corso dell’episodio iniziamo a conoscere anche Cooper, Logan e il professor Oswald, che saranno successivamente coinvolti nell’avventura. Il primo rimane addirittura intrappolato nel mondo dei sogni, prigioniero di una creatura che porta una gabbia sul petto, il secondo si presenta come il classico bulletto ma si rivelerà un valido alleato. E in quanto a professor Oswald… non vogliamo rovinarvi la sorpresa, per cui vi rimandiamo alla visione degli episodi per saperne di più.

Gli episodi, della durata di 22 minuti, scorrono veloci grazie a una regia sapiente che tiene sempre alto il ritmo narrativo, anche nei momenti più “lenti” c’è sempre la possibilità di scoprire nuovi personaggi, come la signora Castillo, e soprattutto di Z-Blob, il piccolo personaggio che accompagnerà Mateo e i suoi amici nelle avventure.

I “cattivi” sono credibili e sufficientemente malvagi da incutere timore nei più piccoli, anche se ci sono alcuni mostricciattoli davvero carini. Scopriremo poi come i due fratello, Mateo e Izzie, siano in realtà dei creatori di sogni, in grado di creare degli oggetti nel mondo dei sogni per difendersi da Re Nightmare e dai suoi scagnozzi, capitanati dal Cacciatore Notturno.

Insieme i nostri amici formeranno la squadra degli Investiga-sogni, al fine di sconfiggere il cattivo e riportare pace e armonia nel mondo dei sogni, liberandoli dagli incubi di cui si alimenta Re Nightmare.

I nuovi set LEGO

Al termine della proiezione è stato possibile vedere e toccare con mano i nuovi set (qui sotto potete vedere un’ampia galleria con tutti i personaggi e i set oltre al teaser ufficiale), che possono essere costruiti in due versioni. Il manuale di istruzioni infatti propone un bivio per creare due diverse soluzioni, per offrire ancora più varietà di gioco ai più piccoli, e opportunità di esposizione diverse per i più grandi.

Sono tantissime le nuove minifigure, tutte molto colorate e ricche di dettagli, tra cui anche il simpaticissimo Z-Blob, che in un set dedicato, si può trasformare in un robot gigante pronto a sconfiggere i cattivi.

Per poter mettere le mani su questi set bisognerà però aspettare il mese di agosto, quando saranno commercializzati, nell’attesa dovrete accontentarvi delle immagini. Per maggiori dettagli sui set e sui prezzi di vendita vi rimandiamo al nostro articolo dedicato alla presentazione della serie LEGO DREAMZzz.