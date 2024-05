Telepass vs UnipolMove vs MooneyGo: servizi di tele-pedaggio a confronto

Il tele-pedaggio è da sempre una manna dal cielo per milioni di automobilisti italiani che hanno così smesso di accodarsi alle lunghe file dei caselli autostradali che, soprattutto in stagione di ferie, potevano farsi lunghe kilometri. Telepass ha così beneficiato di una situazione da monopolista in questo settore essendo l’unico autorizzato a offrire il servizio ma negli ultimi anni le cose sono cambiate. A seguito di una legge sulla liberalizzazione del mercato del telepedaggio si è aperta la strada a nuovi concorrenti creando appunto competizione che, come sappiamo, battagliandosi sui prezzi va a vantaggio dei consumatori.

I due servizi attualmente disponibili oltre a Telepass sono UnipolMove e MooneyGo, in questo articolo li mettiamo tutti e tre a confronto per aiutarvi a capire quale sia più adatto alle vostre esigenze.

Telepass vs UnipolMove vs MooneyGo, tabella riepilogativa

Prima di addentrarci nello specifico di ciascun servizio, vediamo con una semplice tabella riepilogativa le principali caratteristiche a confronto tra questi servizi, sarà così più facile iniziare a fare una scrematura e individuare al volo i principali vantaggi. Va ricordato che tutti i servizi sono compatibili coi caselli che riportano la T (di tele-pedaggio) e il simbolo dell’Unione Europea, non esisteranno corsie riservate per servizi e spariranno via via le scritte “riservata clienti Telepass”.

(Da mobile usa lo scroll orizzontale per vedere a confronto tutti i servizi)

Telepass UnipolMove MooneyGo Dove acquistare

Online Sito ufficiale Telepass Sito ufficiale UnipolMove

App UnipolMove Sito ufficiale MooneyGo

App MooneyGo Dove acquistare

Negozi fisici Telepass Point Eni Station, Telepass Store, Centro servizi Telepass

Sportelli banche abilitate

Uffici postali

Eni Live Station

Centri Dekra

TStore Milano e Torino Agenzie UnipolSai Punti vendita Mooney Tariffa Flat Prezzi dal 1 luglio 2024:

Telepass base/family: 3,90 euro/mese

Telepass Easy: 4,64 euro/mese

Telepass Plus: 4,90 euro/mese

Telepass X: 7,90 euro/mese

Telepass Next: 35 euro di installazione – 5 euro/mese UnipolMove Base: gratis primi 12 mesi, poi 1,5 euro/mese. Secondo dispositivo: gratis primi 12 mesi, poi 1 euro/mese. Attivazione e consegna gratis. MooneyGo Base: 5 euro attivazione – 1,5 euro al mese, gratis primi 6 mesi con codice PRIMAVERA24 (valido fino al 5 maggio) Tariffa

Pay per use Prezzi dal 1 luglio 2024:

10 euro attivazione

1 € al giorno per il tele-pedaggio e 1 € al giorno per i servizi, solo i giorni di utilizzo 50 centesimi al giorno per ogni giorno di utilizzo, costo attivazione 10 euro 2,2 euro al mese per ogni mese di utilizzo Addebito Su conto corrente Su conto corrente Su carta di credito/debito, carta mooneygo, no conto corrente Targhe 2 per dispositivo, via app 1 per dispositivo ma cambio rapido online e via app 2 per dispositivo, cambio tramite app e assistenza Dove funziona Italia, Autostrade Sicilia Italia, NO Sicilia e tunnel Schio – Valdagno (entrambi in attivazione prossimamente) Italia, Autostrade Sicilia Estero Croazia, Francia, Portogallo, Spagna No No Sconto pedaggio moto Sì, 30% Sì, 30% No Servizi aggiuntivi Area C Milano

Traghetti stretto Messina

Skipass

Biglietti ATM

Parcheggi convenzionati

Strisce blu

Bollo auto e moto

Biglietti treno

Biglietti aereo

Biglietti Itabus

Taxi

Servizi di sharing

Lavaggio auto

PagoPA

Venezia Pass

E-vignette Area C Milano

Strisce Blu

Parcheggi convenzionati

Taxi

Carburante

Bollo auto e moto

PagoPA

Bollettini

Skipass

Soccorso Stradale (UnipolAssistance) Area C Milano

Traghetti stretto Messina

Parcheggi convenzionati

Trasporto pubblico

Biglietti treno

Biglietti bus

Taxi

Servizi di sharing

Strisce blu

Cosa offre e quanto costa Telepass

Telepass ha avuto per molto tempo i classici vantaggi da monopolista e per questo ha fatto spesso il buono e cattivo tempo, sia in termini di servizi che di costi. Da quando si è iniziato a parlare di liberalizzazione del mercato ha però iniziato a diversificare la propria offerta per incrementare gli introiti e restare competitivo. Nel tempo ha quindi sviluppato differenti offerte che si aggiungono al Telepass Base, chiamate anche Telepass Family, vediamole nel dettaglio:

Telepass Base : ha un costo di 1,83 euro al mese con fatturazione trimestrale, esclusi i costi dei pedaggi e servizi aggiuntivi. Dal 1 luglio 2024 però il prezzo passerà a 3,90 euro al mese . L’attivazione è possibile solo nei punti della rete Telepass. I servizi inclusi comprendono: memo per le scadenze importanti del veicolo, pagamento della Area C a Milano, pagamenti nei parcheggi convenzionati (aeroporti, stazioni, fiere) e traghetto per lo Stretto di Messina.

: ha un costo di 1,83 euro al mese con fatturazione trimestrale, esclusi i costi dei pedaggi e servizi aggiuntivi. . L’attivazione è possibile solo nei punti della rete Telepass. I servizi inclusi comprendono: memo per le scadenze importanti del veicolo, pagamento della Area C a Milano, pagamenti nei parcheggi convenzionati (aeroporti, stazioni, fiere) e traghetto per lo Stretto di Messina. Telepass Easy : ha un costo di 2 euro al mese, suddivisa in 1,26 euro per il dispositivo e 0,74 euro per i servizi app, fatturata trimestralmente a 6 euro ogni tre mesi. Dal 1 luglio 2024 il prezzo aumenta a 4,64 euro al mese . L’app permette varie operazioni come il pagamento della sosta su strisce blu, lavaggio auto con WashOut, rifornimento di carburante, ricarica per veicoli elettrici, pagamento del bollo auto e prenotazione per la revisione del veicolo.

: ha un costo di 2 euro al mese, suddivisa in 1,26 euro per il dispositivo e 0,74 euro per i servizi app, fatturata trimestralmente a 6 euro ogni tre mesi. . L’app permette varie operazioni come il pagamento della sosta su strisce blu, lavaggio auto con WashOut, rifornimento di carburante, ricarica per veicoli elettrici, pagamento del bollo auto e prenotazione per la revisione del veicolo. Telepass Plus : Gratuito per i primi sei mesi, successivamente il canone mensile è di 3 euro, diviso in 1,76 euro per il dispositivo e 1,24 euro per i servizi di Telepass Pay. Dal 1 luglio 2024 il prezzo aumenta a 4,90 euro al mese. I servizi sono più estesi rispetto al pacchetto base e includono sharing di bici, monopattini e scooter, pagamento del bollo auto, viaggi in treno e pullman, acquisto di biglietti per i trasporti pubblici di Milano e Roma, skipass, pagoPA e altri.

: Gratuito per i primi sei mesi, successivamente il canone mensile è di 3 euro, diviso in 1,76 euro per il dispositivo e 1,24 euro per i servizi di Telepass Pay. I servizi sono più estesi rispetto al pacchetto base e includono sharing di bici, monopattini e scooter, pagamento del bollo auto, viaggi in treno e pullman, acquisto di biglietti per i trasporti pubblici di Milano e Roma, skipass, pagoPA e altri. Telepass Pay Per Use : Nessun canone mensile fisso, con una tariffa di attivazione di 10 euro e un costo di 2,5 euro al mese solo se il dispositivo viene utilizzato nel mese. Include i servizi di Telepass Pay. Dal 1 luglio 2024 il prezzo sarà di 1 euro al giorno per il tele-pedaggio e 1 euro al giorno per i servizi, solo i giorni di utilizzo effettivo, attivazione 10 euro.

: Nessun canone mensile fisso, con una tariffa di attivazione di 10 euro e un costo di 2,5 euro al mese solo se il dispositivo viene utilizzato nel mese. Include i servizi di Telepass Pay. il prezzo sarà di 1 euro al giorno per il tele-pedaggio e 1 euro al giorno per i servizi, solo i giorni di utilizzo effettivo, attivazione 10 euro. Telepass Pay X : Nessun canone per il primo anno, successivamente 5,9 euro al mese, oppure 2,5 euro al mese se si soddisfano certe condizioni come l’accredito dello stipendio o della pensione sul conto collegato al dispositivo, avere meno di 25 anni o spendere almeno 200 euro al mese con la carta BNL. Dal 1 luglio 2024 il prezzo aumenta a 7,90 euro al mese . Il pacchetto include il dispositivo, i servizi Telepass, un conto e una carta prepagata BNL. Comprende anche i servizi di Telepass Plus.

: Nessun canone per il primo anno, successivamente 5,9 euro al mese, oppure 2,5 euro al mese se si soddisfano certe condizioni come l’accredito dello stipendio o della pensione sul conto collegato al dispositivo, avere meno di 25 anni o spendere almeno 200 euro al mese con la carta BNL. . Il pacchetto include il dispositivo, i servizi Telepass, un conto e una carta prepagata BNL. Comprende anche i servizi di Telepass Plus. Telepass Next: Disponibile solo con sottoscrizione al Telepass Plus, integra vari servizi attraverso un dispositivo intelligente e connesso, che include un assistente vocale capace di interagire con l’esterno. Permette, tra l’altro, il pagamento automatico delle soste su strisce blu e la localizzazione del veicolo. Agisce anche come scatola nera. Il costo è di 35 euro per l’installazione più un canone mensile di 5 euro.

I principali punti di forza di Telepass, oltre al portafoglio di servizi più ampio, è la copertura della rete autostradale siciliana, 4 paesi esteri (Croazia, Francia, Spagna e Portogallo) e la presenza dello sconto sui pedaggi moto del 30%.

Il principale punto di debolezza è invece il prezzo che, dopo l’aumento effettivo dal 1 luglio 2024, risulterà il più costoso con qualsiasi abbonamento.

Leggi anche: Scopri come disdire Telepass prima dei rincari

Cosa offre e quanto costa UnipolMove

UnipolMove si offre come la principale alternativa a Telepass in quanto è l’unico in grado di offrire una completezza paragonabile. Oltre al servizio di tele-pedaggio offre copertura per pagamento di area C Milano, parcheggi convenzionati, taxi, carburante, bollo auto e moto, pagoPA, bollettini, skipass.

Il principale punto di forza è il rapporto qualità prezzo di entrambe le tariffe

abbonamento : il primo anno è gratuito e dal secondo anno pagherete solo 1,50 euro al mese, attivabile online sul sito ufficiale. Attenzione : se prendete il secondo dispositivo questo avrà un costo mensile di 1 euro al mese (dopo i primi 12 mesi gratuiti come per il primo dispositivo);

: il primo anno è gratuito e dal secondo anno pagherete solo 1,50 euro al mese, attivabile online sul sito ufficiale. : se prendete il secondo dispositivo questo avrà un costo mensile di 1 euro al mese (dopo i primi 12 mesi gratuiti come per il primo dispositivo); pay per use: 50 centesimi al giorno, ma solo i giorni in cui si utilizza il dispositivo. La validità è per le 24 ore successive al primo ingresso. Il costo di attivazione e consegna è di 10 euro, attivabile online sul sito ufficiale.

Il principale punto di debolezza è sulla copertura mancante delle autostrade siciliane e del Tunnel Schio – Valdagno (entrambi comunque in fase di attivazione prossimamente) e la possibilità di acquistare biglietti dei treni e dei bus.

Cosa offre e quanto costa MooneyGo

MooneyGo offre d’altro canto i seguenti servizi, oltre al tele-pedaggio: area C Milano, traghetti stretto Messina, parcheggi convenzionati, trasporto pubblico, biglietti treno, biglietti bus, Taxi, servizi di sharing, strisce blu.

È disponibile invece in due formule

abbonamento : costa 1,50 euro al mese a cui bisogna aggiungere 5 euro di costo di attivazione;

: costa a cui bisogna aggiungere 5 euro di costo di attivazione; pay per use: 2,20 euro nei mesi in cui l’utente usa il dispositivo, a cui si aggiungono 10 euro di costo di attivazione.

Si avvicina molto a UnipolMove in quanto a costi, ovvero 1,50 euro al mese ma con 5 euro di attivazione e nessun mese gratuito, ma può rappresentare una soluzione preferibile già oggi per chi abita in Sicilia avendo già la copertura autostradale siciliana.

Fra i principali punti di debolezza c’è l’assenza dello sconto pedaggio per le moto (pari al 30% su Telepass e UnipolMove) e l’impossibilità di pagare con addebito sul conto corrente.