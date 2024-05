In occasione del tanto atteso evento Unbox & Discover, Samsung ha svelato nuovi dettagli su caratteristiche e modelli della line-up TV 2024; in particolare si è parlato dei nuovi Samsung Neo QLED 8K e 4K, di TV OLED antiriflesso e soundbar di ultima generazione che, grazie anche all’implementazione dell’Intelligenza Artificiale, offrono ora un’esperienza utente più completa e moderna.

Confermando quindi un trend che va ormai avanti da anni, Samsung punta ad alzare ulteriormente prestazioni e qualità, aiutata come detto dall’AI, protagonista assoluta di questa fase tecnologica che stiamo attraversando, così come del resto conferma la stessa azienda attraverso le dichiarazioni di W Yong, Presidente e Responsabile del Visual Display Business di Samsung Electronics:

Con questa nostra nuova line-up stiamo spingendo più in là i confini dell’home entertainment integrando l’AI in modi che vanno oltre le tradizionali esperienze di visione, ciò testimonia il nostro impegno per l’innovazione. I nostri nuovi prodotti non solo forniscono esperienze visive eccezionali, ma contribuiscono anche in modo significativo a migliorare lo stile di vita dei nostri consumatori.

Samsung Neo QLED 8K: esperienza visiva senza precedenti, ma non solo

Iniziamo con quello che viene proposto come la serie di punta dalla neonata linea di Smart TV Samsung, parliamo di Neo QLED 8K, un display che mira a ridefinire l’esperienza utente, stabilendo un nuovo standard per qualità e capacità di garantire la massima immersione visiva. Una delle caratteristiche di rilievo di Samsung Neo QLED 8K è senza dubbio il processore NQ8 AI Gen3, un chip dotato di NPU dedicata che garantisce prestazioni doppie rispetto al suo predecessore, il tutto anche grazie all’incremento delle reti neurali che passano 64 a 512.

Grazie a un hardware di ultima, NEO QLED può sfruttare la tecnologia 8K AI Upscaling Pro per “trasformare” i contenuti, adattandoli al display 8K e garantendo un livello di dettagli e una nitidezza nettamente superiore a un comune televisore 4K. Altre ottimizzazioni in ottica reattività e latenza arrivano dalle funzionalità AI Motion Enhancer Pro e Real Depth Enhancer Pro, con quest’ultima decisiva per conferire ulteriore profondità all’immagine. Il reparto audio ovviamente non è da meno e, sempre grazie all’AI, garatisce suoi precisi, ricchi e realistici con tecnologie come Active Voice Amplifier Pro, Object Tracking Sound Pro e Adaptive Sound Pro per adattarsi a qualsiasi ambiente.

Samsung Neo QLED 8K è disponibile in due modelli, QN900D e QN800D, rispettivamente con diagonale da 65, 75 e 85 pollici; tutte le varianti supportano l’AI Customization Mode per personalizzare l’immagine e AI Energy Mode per tenere sotto controllo i consumi senza compromettere la qualità e le prestazioni. Il tutto ovviamente è gestito dal rinomato sistema operativo Tizen OS, abbinato a connettività e funzionalità avanzate che tra le altre cose prevedono compatibilità con HCA e Matter; anche l’integrazione con gli smartphone è stata curata e migliorata con Smart Mobile Connect che, in sostanza, trasforma il nostro dispositivo (smartphone ad esempio) in un vero e proprio telecomanto universale personalizzabile. Un cenno anche alla sicurezza, non tracurata grazie alla presenza di Samsung Knox, utilissima sia lato hardware che software.

Samsung Neo QLED 4K, TV OLED senza riflessi e nuove soundbar

Insieme ai top di gamma Neo QLED 8K, arriva anche la linea 2024 Samsung Neo QLED 4K che, inutile quasi dirlo, sfrutta anche le funzionalità più avanzate dei fratelli maggiori. In questo caso il processore è un NQ4 AI Gen2, sicuramente meno potente ma comunque pensato e ottimizzato per gestire i contenuti 4K grazie all’implementazione di tecnologie come Real Depth Enhancer Pro e Quantum Matrix. La gamma Neo QLED 4K, disponibile in tagli da 65 a 98 pollici, include anche il primo display Pantone Validated al mondo con supporto Dolby Atmos, un mix che garantisce quindi un’esperienza impeccabile sia dal punto di vista video che audio.

Per l’occasione Samsung ha presentato anche i primi TV OLED privi di riflessi al mondo ; si tratta dei modelli S95D, S90D e S85D, disponibili con diagonali da 42 a 83 pollici ed equipaggiati con funzionalità di ultima generazione come Real Depth Enhancer e OLED HDR Pro; a bordo troviamo lo stesso processore NQ4 AI Gen2 di Neo QLED 4K, senza dimenticare Motion Xcelerator 144 Hz che assicura la massima fluidità anche durante le sessioni di gaming.

Non solo TV nella lineup 2024 di Samsung che include anche la nuovissima soundbar Q990D, un vero gioiellino che vanta connettività wireless, 11.1.4 canali e audio Dolby Atmos, oltre alle soundbar ultra-sottili S800D e S700D, piccole ma potenti e soprattutto curate e ottimizzate grazie a soluzioni proprietarie come Q-Symphony. In chiusura c’è posto anche per il Samsung Music Frame, un dispositivo versatile che consente di esporre immagini personali o opere d’arte, godendo al contempo di un audio wireless con funzioni intelligenti.

Le offerte Samsung per la nuova line-up 2024

La nuova line-up Samsung 2024 è subito protagonista di una serie di promozioni rivolta agli utenti che acquistano un TV o un Music Frame; eccole nel dettaglio:

Promo TV

Acquistando un TV Samsung entro il 14/05/2024, sarà possibile ricevere in regalo una Soundbar del valore massimo di 1.499 euro. Con Trade UP, inoltre, acquistando un TV Samsung entro il 14/05/2024 si potrà richiedere il ritiro del proprio TV usato RAEE per ricevere fino a 500 € di sconto. La promozione Made for Italy, infine, acquistando dal 24/04/2024 al 30/06/2024 uno dei modelli di Smart TV Samsung permetterà agli utenti di usufruire dei servizi offerti dai nostri partner legati al mondo intrattenimento, gioco, lighting, fitness e food.

Promo Music Frame

Chi acquisterà lo speaker Music Frame riceverà un Galaxy A15 5G, per poter ascoltare i propri contenuti con lo stile giusto. Anche lo Speaker Music Frame partecipa alla promo Made for Italy per garantire un pacchetto di contenuti dei principali partner di Samsung

Disponibiltà e prezzi

Oltre alle promo segnalate sopra, in chiusura vi lasciamo con prezzi e link diretti ad alcuni dei nuovi prodotti Samsung 2024 già disponibili sul sito del produttore: