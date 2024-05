Il team di WhatsApp sta lanciando una funzionalità volta a offrire nuove scorciatoie per la creazione di adesivi (sticker). Prossimamente gli utenti iPhone potranno creare i loro adesivi personalizzati o generati dall’intelligenza artificiale in un modo più pratico rispetto a quanto possibile attualmente.

WhatsApp sta migliorando l’esperienza di creazione degli adesivi su iOS

WhatsApp sta aggiornando l’icona per la creazione di adesivi per allinearla con l’ultimo design dell’app, ma soprattutto sta separando lo strumento per la creazione di adesivi personalizzati dalla funzionalità di creazione di adesivi basata sull’IA.

In precedenza gli utenti idonei dovevano scegliere tra due opzioni che venivano offerte tramite un pop-up, mentre ora WhatsApp offre una panoramica più chiara delle funzionalità disponibili e rende immediatamente visibile lo strumento per generare adesivi basati sull’intelligenza artificiale.

Questa modifica dovrebbe rendere più semplice per gli utenti trovare subito lo strumento più adatto per la creazione di adesivi.

Questa novità è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.9.10.74 di WhatsApp per iOS e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

