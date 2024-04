Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati dagli utenti e implementando nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS, che arriva così alla release 24.9.10.71.

WhatsApp Beta per iOS si aggiorna ancora

Tra le varie funzionalità in fase di lavorazione vi è anche quella relativa al suggerimento agli utenti dei loro contatti che sono stati di recente online, già avvistata nei giorni scorsi in una beta per Android e apparsa anche nella versione 24.9.10.71 beta per iOS.

Così come viene mostrato da questo screenshot, alcuni utenti beta visualizzano all’interno dell’elenco dei contatti alcuni suggerimenti di chi è stato di recente online (c’è da precisare che non si tratta di un elenco completo di tutti i contatti che sono attualmente online).

Questi dettagli vengono visualizzati nel momento in cui si tenta di avviare una nuova chat o una chiamata e ciò dovrebbe aiutare gli utenti a determinare chi potrebbe essere disponibile per un’interazione immediata.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale nuova funzione potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come aggiornare l’app

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo oramai da parecchio tempo.

Chi volesse invece aggiornare alla versione stabile più recente della popolare app di messaggistica istantanea, può farlo tramite l’App Store attraverso questo link.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguite i nostri canali WhatsApp: Il nostro canale TuttoTech | Il nostro canale PrezziTech