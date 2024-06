Ci siamo: dal 1° luglio 2024 scatta il rincaro Telepass che come da comunicazione inviata a fine aprile passerà da un costo di 1,83€ al mese a 3,90€ al mese, un aumento di ben il 113%. Da quella data UnipolMove si è distinta come principale competitor di Telepass insieme a MooneyGo, ed è per questo che abbiamo realizzato un confronto puntuale tra i vari servizi che potete consultare qui: Telepass vs UnipolMove vs MooneyGo.

UnipolMove però è il servizio che attualmente ha la promozione lancio più accattivante e in queste ore ha dato una ulteriore risposta a Telepass prorogandola rispetto alla prima scadenza fissata al 28 maggio 2024, ora in scadenza al 31 luglio 2024.

UnipolMove proroga nuovamente la promozione con 12 mesi gratis

Se da una parte Telepass è diventato meno conveniente come spesa annua complessiva, dall’altra parte la promozione di UnipolMove è veramente accattivante in quanto non solo l’abbonamento costa meno della metà, 1,5€ al mese, ma inoltre i primi 12 mesi di servizio sono offerti gratuitamente. Proprio questa promozione, in scadenza al 25 giugno 2024, è stata prorogata fino al 31 luglio 2024.

Se dunque sottoscrivete UnipolMove avete i seguenti risparmi rispetto a Telepass:

primo anno gratis: quindi 0€ rispetto a 46,80€ di Telepass (3,90€ per 12 mesi);

dal secondo anno in poi, ogni anno: 18€ invece di 46,80€ di Telepass (se richiedete 1 dispositivo, altrimenti 30€ se richiedete anche il secondo dispositivo che ha un costo di 1€ al mese).

UnipolMove e Telepass però non solo sono servizi per il tele-pedaggio, offrono anche ulteriori funzionalità sfruttabili dall’applicazione. Per comprendere meglio se UnipolMove possa fare al caso vostro vi rimandiamo al nostro articolo dove mettiamo a confronto servizi e funzionalità, e alle risposte alle 10 domande più frequenti su UnipolMove.

