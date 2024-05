La gamma Huawei si rinnova con una vera e propria ondata di novità: la casa cinese, infatti, ha annunciato l’arrivo in Italia di una nuova famiglia di dispositivi a partire dagli smartwatch Huawei Watch Fit 3 e Watch 4 Pro Space Edition. Da notare anche il debutto dei nuovi notebook Huawei Matebook X Pro e MateBook 14, che possono contare sui processori Intel Core Ultra, oltre al tablet MatePad 11,5” S, dotato di display PaperMatte A completare le novità di Huawei troviamo anche le nuove FreeBuds 6i a cui si affiancano nuove varianti cromatiche per le FreeClip e il Watch GT 4. Vediamo, dispositivo per dispositivo, tutte le novità annunciate oggi da Huawei per il mercato italiano.

Smartwatch e cuffie: tutte le novità di Huawei

Tra le novità della gamma Huawei c’è spazio per diversi smartwatch, a partire dall’interessante Watch Fit 3, che ripropone il design dei precedenti modelli della serie Fit, con un nuovo stile squadrato. Il dispositivo integra un display AMOLED con diagonale di 1,82 pollici. La scocca è in lega di alluminio, con uno spessore di appena 9,9 mm e un peso di 26 grammi. Il modello, quindi, è più leggero e sottile dei precedenti modelli della gamma Fit.

Non mancano tanti strumenti software pensati per sfruttare al meglio lo smartwatch come l’app Stay Fit, con vari strumenti per gestire la propria alimentazione in modo corretto, integrandola con l’esercizio fisico. C’è anche la funzione Smart Sports, con consigli relativi agli esercizi fisici da eseguire. Da notare anche TruSleep 4.0, una versione migliorata del sistema di monitoraggio del sonno, oltre a TruSeen 5.5, per il monitoraggio, ancora più stabile e preciso, di parametri come la frequenza cardiaca e il livello di SpO2. Lo smartwatch è in grado di offrire circa 10 giorni di autonomia che si riducono a 7 giorni, secondo Huawei, con un utilizzo intenso del dispositivo.

Il nuovo Watch Fit 3 arriva in Italia da oggi sullo store ufficiale di Huawei, con un prezzo di lancio di 159 euro per la versione in nylon e fluoroelastomero, e 179 euro per la versione con cinturino in pelle. Per acquisti entro il 18 giugno, inoltre, gli utenti riceveranno in regalo le FreeBuds SE 2. Con il codice ATUTTOFIT19, fino al 18 giugno, è possibile ottenere un secondo cinturino gratuito.

Da valutare anche il nuovo Huawei Watch 4 Pro Space Edition (mostrato nell’immagine in copertina), che ora propone funzionalità migliorate, come TruSeen 5.5+ e Report salute 2.0. Il dispositivo è costituito in titanio DLC (con un rivestimento di carbonio simile al diamante) di grado aerospaziale.

Il modello è resistente all’acqua fino a 30 metri in caso di immersioni e fino a 5 ATM. Da notare anche la certificazione IP68. Da notare anche il sistema di rilevamento delle cadute, con la funzione Emergency SOS per richiedere soccorsi in automatico. Si tratta di un vero e proprio top di gamma: il prezzo è di 649,90 euro. Utilizzando il codice ATUTTOW4100, però, è possibile ottenere uno sconto extra di 100 euro, che riduce il prezzo a 549,90 euro aggiungendo anche in omaggio le FreeBuds 5i.

La gamma di smartwatch Huawei registra anche un’altra novità. Oltre ai due nuovi prodotti, infatti, c’è anche una nuova variante cromatica con il debutto del nuovo Huawei Watch GT 41 mm Green, disponibile da oggi con un prezzo di 249,90 euro sullo store Huawei ma in promo lancio a 219 euro con FreeBuds SE 2 in omaggio.

Tra le novità annunciate da Huawei c’è anche un aggiornamento della gamma di auricolari Bluetooth. In particolare, si registra il debutto delle nuove FreeBuds 6i, che saranno in vendita da inizio giugno con un prezzo di 99 euro. Da segnalare anche il debutto della nuova versione Beige delle FreeClip, con un’offerta lancio che riduce il prezzo a 179 euro.

Huawei MateBook X Pro, MateBook 14 e MatePad 11,5” S: in vendita da giugno

Da notare anche un importante aggiornamento della gamma Huawei MateBook. Tra le novità c’è il nuovo Huawei MateBook X Pro, un notebook premium che arriva sul mercato con un processore Intel Core Ultra 9, un peso di appena 980 grammi e uno spessore di soli 13,5 mm. Si tratta dell’unico portatile sul mercato con Core Ultra 9 e un peso inferiore a un chilogrammo. Da notare che c’è anche una versione con Core Ultra 7.

Il notebook arriverà a inizio giugno sullo store Huawei con un prezzo di 1.999 euro per la versione con Intel Core Ultra 7 mentre serviranno 2.499 euro per la versione con Intel Core Ultra 9. Dallo store di Huawei è possibile richiedere un coupon Early Bird per ricevere le FreeBuds 5 in omaggio al momento dell’acquisto.

La gamma di notebook di Huawei include anche il nuovo MateBook 14, in vendita anche in questo caso da inizio giugno. Il notebook sarà disponibile in due versioni: una con Intel Core Ultra 5, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD con un prezzo di 1.099 euro e una con Intel Core Ultra 7, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD, con un prezzo di 1.399 euro. Anche in questo caso, è possibile richiedere da subito un coupon Early Bird per ottenere le FreeBuds 5 in omaggio.

Da valutare anche il nuovo Huawei MatePad 11,5” S. Si tratta di un modello che propone un display PaperMatte di nuova generazione, con rapporto tra le dimensioni di 3:2, risoluzione 2.8K e refresh rate massimo di 144 Hz. Il debutto è previsto da inizio giugno. Anche in questo caso è possibile richiedere un coupon Early Bird per ottenere le FreeBuds 5. Il prezzo di lancio sarà di 399 euro. Anche questo disponibile sul Huawei Store.