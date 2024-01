La settimana si apre con un due interessanti novità targate HUAWEI, che ha lanciato ufficialmente in Italia il nuovo tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2 e il nuovo notebook HUAWEI MateBook D 16 2024.

Si tratta di due dispositivi molto interessanti, dalla qualità costruttiva alle specifiche tecniche, che, specie nelle prime fasi, vengono resi ancora più allettanti grazie a interessanti promo lancio pensate dal produttore cinese. Scopriamo tutti i dettagli dei due dispositivi, i prezzi di listino e le promozioni.

HUAWEI MatePad Pro 13.2

Come anticipato in apertura, HUAWEI ha annunciato ufficialmente sul mercato italiano il nuovo tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2, caratterizzato dalla realizzazione con materiali di pregio (fibra di vetro al posteriore e scocca in alluminio) e da un design ultra-sottile (spessore di appena 5,5 mm) e leggero (580 grammi).

La parte frontale è dominata da un display OLED “flessibile” da 13,2 pollici (in 3:2) davvero luminoso (1000 nit di picco), ben definito e molto fluido (fino a 144 Hz), una specie di tela per i creativi (vi è infatti il supporto alla penna, di cui parleremo poco più avanti).

Il display, interrotto dalla presenza di un notch che ospita fotocamera anteriore e sensore 3D per lo sblocco sicuro col volto, è valorizzato ulteriormente dalla presenza di sei altoparlanti affinati dall’algoritmo HUAWEI SOUND che garantisce audio realistico nella fruizione di qualsiasi contenuto. Posteriormente sono presenti poi due fotocamere: una grandangolare da 13 megapixel e una ultra-grandangolare da 8 megapixel.

Sul fronte delle prestazioni, si tratta di un dispositivo di fascia alta plasmato attorno al SoC Kirin 9000S, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, tenuto a bada da una camera di vapore che migliora le performance di dissipazione del calore del 25%.

La batteria integrata è da 10100 mAh e si ricarica (via cavo) a 88 W. Sul fronte della connettività, troviamo il supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, il GPS e una porta USB-C, oltre a una serie di magneti per la connessione degli accessori.

Il software, come da prassi per i dispositivi “mobile” di HUAWEI, è HarmonyOS 4.0, sistema operativo proprietario che garantisce performance super interessanti, specie quando si sfruttano più dispositivi del produttore cinese in contemporanea (grazie a Super Device). Il software è affinato in modo tale da offrire all’utente potenzialità di multitasking degne di un PC.

Scheda tecnica e immagini del HUAWEI MatePad Pro 13.2

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo HUAWEI MatePad Pro 13.2.

Dimensioni: 289,1 x 196,1 x 5,5 mm

x x Peso: 580 grammi

Display: OLED da 13,2″ a risoluzione 2880 x 1920 pixel con refresh rate a 144 Hz e luminosità di picco a 1000 nit

da a risoluzione x con refresh rate a e luminosità di picco a SoC: HiSilicon Kirin 9000S (7 nm) con CPU octa-core e GPU Maleoon 910

(7 nm) con CPU octa-core e GPU Maleoon 910 Memorie: 12 GB (RAM) e 256 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia , 13 MP (grandangolare con PDAF) + 8 MP (ultra-grandangolare)

, (grandangolare con PDAF) + (ultra-grandangolare) Fotocamera anteriore: 16 MP + sensore ToF 3D

+ sensore Reti mobili e Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 , GPS , USB Type-C , connettore magnetico

, , , , connettore magnetico Metodo di sblocco: sblocco biometrico 3D col volto

Batteria: 10100 mAh , ricarica rapida cablata a 88 W

, ricarica rapida cablata a Sistema operativo: HarmonyOS 4.0

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del HUAWEI MatePad Pro 13.2, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Gli accessori ufficiali di HUAWEI MatePad Pro 13.2

Il nuovo HUAWEI MatePad Pro 13.2 dà il meglio di sé quando viene sfruttato in combinata con i due accessori ufficiali che propone il produttore cinese, anch’essi al debutto in Italia.

HUAWEI M-Pencil (3a generazione)

La terza generazione della penna di casa HUAWEI, compatibile anche con altri tablet dell’azienda, presenta un design esagonale “arrotondato” e un trattamento che vuole renderla decisamente più ergonomica e confortevole rispetto al passato, garantendo la possibilità di lunghe sessioni di utilizzo.

La M-Pencil di terza generazione, fornita con una punta di riserva, si collega al tablet sfruttando la tecnologia NearLink (latenza ultra-bassa) in modo da trasmettere all’utente le stesse sensazioni che si hanno con la scrittura su carta: ciò è reso possibile anche dal supporto a oltre 10000 livelli di sensibilità alla pressione e all’altissima frequenza di campionamento. La penna si ricarica in modo molto semplice: basta agganciarla magneticamente sul bordo superiore del tablet. Sono poi presenti funzionalità come il puntatore laser e le gesture per cambiare rapidamente strumento (ad esempio, da gomma a pennello).

HUAWEI Smart Magnetic Keyboard

La HUAWEI Smart Magnetic Keyboard è la classica cover con aggancio magnetico articolata in due parti: la prima serve a proteggere la zona posteriore di HUAWEI MatePad Pro 13.2 e mette a disposizione uno stand che consente di mantenere il tablet inclinato; l’altra è la tastiera (corsa dei tasti da 1,5 mm) con touchpad (che supporta le gesture). Il tutto, in un peso di 492 grammi e in uno spessore di 7,2 mm.

Grazie alla tecnologia MagLink, tablet e tastiera sono costantemente collegati e la tastiera può essere ricaricata in modalità wireless senza cavi: nella parte magnetica con cui si aggancia al retro del tablet, è infatti integrata una bobina di ricarica wireless.

Disponibilità, prezzi e promo di HUAWEI MatePad Pro 13.2

Da oggi e fino al 31 gennaio 2024, HUAWEI MatePad Pro 13.2 è disponibile al pre-ordine in Italia sul Huawei Store al prezzo di 999,90 euro nella colorazione Golden Black.

A rendere decisamente più interessante il prodotto sono gli omaggi previsti nel periodo di lancio e tutta una serie di altre promozioni pensate dal produttore cinese.

Durante la fase dei preordini è possibile ottentere in omaggio una HUAWEI Smart Magnetic Keyboard (US version) e una HUAWEI M-Pencil (3 a generazione) e uno sconto di 50 euro (il prezzo complessivo del bundle è quindi di 949,90 euro ). Per ottenere lo sconto è necessario registrarsi sul sito ufficiale di HUAWEI, effettuare il pre-ordine di HUAWEI MatePad Pro 13.2 entro il 31/01/24 e versare 50 euro di acconto. Attendere l’e-mail di conferma per pagare il saldo rimanente (ovvero 899,90 euro). Una volta pagato il saldo rimanente (entro l’11/02/24), l’ordine del tablet sarà effettivamente confermato.

e una e uno (il prezzo complessivo del bundle è quindi di ). Sfruttando il codice sconto ATUTTOMP , valido fino al 31/03/24, in omaggio, sarà possibile ricevere un paio di cuffie HUAWEI FreeBuds 5i . Quando si effettua il pre-ordine del HUAWEI MatePad Pro 13.2, bisogna aggiungere al carrello anche le HUAWEI FreeBuds 5i.

, valido fino al 31/03/24, in omaggio, sarà possibile ricevere un paio di cuffie .

Pre-ordina HUAWEI MatePad Pro 13.2 su Huawei Store

HUAWEI MateBook D 16 2024

L’altra novità di casa HUAWEI è il notebook HUAWEI MateBook D 16 2024, più performante rispetto al predecessore, complice la scelta dei processori Intel Core i5 o i9 di tredicesima generazione, tenuti a bada dal nuovo sistema di raffreddamento Dual Shark Fin Fan, e alleggerito (circa 1,7 kg), nonostante sia disponibile con batteria fino a 70 Wh.

A farla da padrone è l’ampio display IPS LCD da 16 pollici con risoluzione Full HD (in 16:10) che occupa il 90% della superficie, offrendo grandi possibilità sul fronte del multitasking. Le innovazioni del modello 2024 passano anche dalla nuova cerniera a 180° che permette al laptop un’apertura completa per favorire, ad esempio, la condivisione di progetti durante un meeting.

HUAWEI MateBook D 16 2024 mette a disposizione una tastiera full-size con retroilluminazione (solo su alcuni modelli) e tastierino numerico; la corsa dei tasti è da 1,5 mm. Il laptop è poi performante anche sul fronte della connettività: ciò è dimostrato dalla Certificazione SGS a 5 stelle per la capacità del segnale Wi-Fi (è supportato il Wi-Fi 6).

Il sistema operativo Windows 11 può poi contare su alcune chicche dell’ecosistema HUAWEI, come la funzionalità Super Device (per la collaborazione multi-dispositivo) e vari tool intelligenti per le videoconferenze (come sfondi AI, FollowCam e Sight Correction).

Scheda tecnica e immagini del HUAWEI MateBook D 16 2024

Di seguito riportiamo la scheda tecnica del nuovo HUAWEI MateBook D 16 2024.

Dimensioni: 356,7 x 248,7 x 17 mm

x x Peso: 1,68 kg o 1,72 kg

o Display: IPS LCD da 16″ con risoluzione Full HD (in 16:10)

da con risoluzione (in 16:10) CPU: Intel Core i5 e Core i9 di 13 a generazione

e di GPU: Intel Iris Xe

Sistema di raffreddamento: Dual Shark Fin Fan

Memoria RAM: 16 GB

SSD: 512 GB o 1 TB (NVMe PCIe SSD)

o (NVMe PCIe SSD) Webcam: HD (720p)

(720p) Audio: stereo (due altoparlanti), due microfoni

(due altoparlanti), Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1

(802.11 ax), Porte e interfacce: 1x HDMI

1x USB-C 3.2 (per ricarica e uscita DisplayPort) 1x USB-A 2.0

1x USB-A 3.2 Gen1 1x jack audio da 3,5 mm (combo cuffie e microfono)

Lettore delle impronte digitali: si (compatibile con Windows Hello)

(compatibile con Windows Hello) Tastiera: full size + tastierino numerico

+ Batteria: 56 Wh o 70 Wh , alimentatore da 65 W

o , alimentatore da Sistema operativo: Windows 11 Home

Disponibilità, prezzi e promo di HUAWEI MateBook D 16 2024

Da oggi e fino al 31 gennaio 2024, HUAWEI MateBook D 16 2024 è disponibile al pre-ordine in Italia sul Huawei Store nella colorazione Space Gray al prezzo di 999,90 euro per la variante con processore Intel Core i5 e al prezzo di 1399,90 euro per la variante con processore Intel Core i9. Anche in questo caso, il produttore cinese ha previsto alcune promozioni interessanti per il periodo di lancio del prodotto.

Durante la fase dei preordini è possibile ottentere in omaggio un paio di cuffie HUAWEI FreeBuds 5i e uno sconto di 50 euro (il prezzo complessivo del bundle è quindi di 949,90 euro o 1349,90 euro ). Per ottenere lo sconto è necessario registrarsi sul sito ufficiale di HUAWEI, effettuare il pre-ordine di HUAWEI MateBook D 16 2024 entro il 31/01/24 e versare 50 euro di acconto. Attendere l’e-mail di conferma per pagare il saldo rimanente (ovvero 899,90 euro). Una volta pagato il saldo rimanente (entro l’11/02/24), l’ordine del notebook sarà effettivamente confermato.

e uno (il prezzo complessivo del bundle è quindi di o ). Sfruttando il codice sconto ATUMEDIA16 , valido fino al 31/03/24, in omaggio, sarà possibile ricevere un HUAWEI Wireless Mouse . Quando si effettua il pre-ordine del HUAWEI MatePad Pro 13.2, bisogna aggiungere al carrello anche il mouse.

, valido fino al 31/03/24, in omaggio, sarà possibile ricevere un .

Pre-ordina HUAWEI MateBook D 16 2024 su Huawei Store

