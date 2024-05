Domenica prossima, 12 maggio 2024, ricorre la festa della mamma, un’ottima occasione per festeggiare le mamme regalando qualcosa, magari di tech. Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato alcuni smartwatch e smartband da considerare, mentre qui ci soffermiamo sulle cuffie, su quelle più scontate e interessanti da regalare.

Cuffie scontate da regalare per la festa della mamma 2024

Abbiamo selezionato in questo articolo 5 cuffie true wireless da considerare come regalo per la festa della mamma 2024, sia economiche che costose, tutte quante disponibili in questi giorni a prezzi scontati. Partiamo subito con i modelli e i link all’acquisto, in ordine crescente di prezzo.

OPPO Enco Air3 in offerta

Sono il modello di cuffie più economiche che vi segnaliamo, delle true wireless complete e interessanti, anche per il fatto che non sono delle classiche in-ear non avendo i classici gommini, il che potrebbe essere un bene per molti e molte.

In breve, le OPPO Enco Air3 sono dotate di altoparlanti da 13,4 mm, del Bluetooth 5.3 con tecnologia multipoint per abbinarle a due dispositivi in contemporanea, hanno superfici sensibili al tocco che permettono di gestirle con semplicità senza ricorrere allo smartphone, e una tecnologia di riduzione del rumore IA. OPPO dichiara fino a 25 ore di autonomia con il supporto della custodia di ricarica.

Le OPPO Enco Air3 di listino costano 69,99 euro, ma si possono acquistare in sconto a meno di 50 euro, sia nella colorazione bianca che viola.

Sony WF-C700N in offerta

Saliamo un po’ di prezzo con queste cuffie true wireless di Sony, abbastanza economiche per i prezzi del marchio e dal rapporto fra qualità e prezzo niente male. Fareste bene a considerarle come idea regalo per la festa della mamma perché sono sia tecnicamente che esteticamente interessanti.

Le Sony WF-700N sono delle in-ear piccoline, disponibili in quattro colori diversi, due dei quali molto particolari (lavanda e verde salvia), hanno la tecnologia di riduzione del rumore, la connessione bluetooth multipoint e un ottimo audio. Anche la batteria, nonostante le dimensioni molto contenute, dura abbastanza: fino a 20 ore usufruendo della carica extra della custodia.

Costano di listino 130 euro ma, grazie alle offerte in vigore in questi giorni, si possono comprare anche a meno di 80 euro.

Samsung Galaxy Buds2 Pro in offerta

A circa 50 euro in più, si trovano anche le Samsung Galaxy Buds2 Pro, le cuffie true wireless più pregiate del produttore coreano, che vedete anche nell’immagine di copertina. Sono un prodotto di fascia elevata, molto carine esteticamente e complete tecnicamente.

Le consigliamo soprattutto se la mamma a cui le volete regalare usa uno smartphone Samsung, considerando che hanno alcune funzioni esclusive. Altrimenti, restano un ottimo acquisto comunque per vari motivi, che trovate spiegati nella nostra recensione dedicata.

Le Samsung Galaxy Buds2 Pro costano 229 euro di listino, prezzo quasi doppio rispetto allo street price attuale: meno di 130 euro grazie alle offerte in vigore.

Huawei FreeClip in offerta

Sono le più particolari della lista, senza dubbio fra le più originali sul mercato. Se cercate un paio di cuffiette da regalare per la festa della mamma che destino meraviglia, queste potrebbero fare al caso vostro.

Sembrano degli orecchini le Huawei FreeClip, cuffie Bluetooth che non coprono il condotto uditivo per far sì che chi le indossa resti a contatto con l’ambiente esterno, in maniera simile alle cuffie a conduzione ossea, per intenderci.

Di listino costano 199 euro ma, grazie all’offerta in vigore sullo store di Huawei, è possibile acquistarle in sconto con in regalo anche la smartband Huawei Band 8 (valore 49 euro) pagando complessivamente 175,12 euro, inserendo il codice sconto ATUALLMA12, in vigore fino a domenica 12 maggio 2024, da inserire nello spazio apposito nel carrello.

Dove acquistare Huawei FreeClip: link per comprarle sullo store di Huawei con in regalo Huawei Band 8

Apple AirPods Pro 2 in offerta

Per le mamme con un iPhone, le cuffie true wireless migliori da regalare sono le Apple AirPods Pro 2, il modello più pregiato e costoso dell’azienda di Cupertino, leggermente rinnovato lo scorso settembre e in vendita ora con la custodia MagSafe con la porta USB-C.

Sono delle cuffiette in-ear che garantiscono un’elevata qualità audio, un’ottima cancellazione del rumore, una buona autonomia (fino a 30 ore con la custodia) e varie funzioni software interessanti. Sono anche belle esteticamente, oltre che piccoline e di qualità.

Le Apple AirPods Pro 2 costano di listino 279 euro, ma si trovano a meno di 240 euro sia su Amazon che altrove.

