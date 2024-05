Quest’anno ricade di domenica il 12 maggio 2024, giorno della festa della mamma, una ricorrenza celebrata in vari paesi del mondo che, come molte altre, è ormai diventata anche un’occasione per regalare qualcosa.

Se avete intenzione di comprare un regalino, magari uno smartwatch o una smartband, ecco alcune idee da tenere in considerazione. Ne abbiamo selezionati 5, in offerta a ottimi prezzi e adatti a tutte le tasche ed esigenze.

Smartwatch e smartband in sconto da regalare per la festa della mamma

Xiaomi Smart Band 8

Partiamo dal regalo più economico presente nella copertina di questo articolo, da Xiaomi Smart Band 8. Si tratta della smartband per antonomasia, che in questa ottava generazione pur non rinnovandosi molto, è più economica del modello che sostituisce.

Brevemente, si tratta di un braccialetto smart dotato di uno schermo AMOLED da 1,62″ luminoso abbastanza (600 nit), con tanti quadranti e modalità sportive disponibili. Per il resto, la batteria dura un paio di settimane, ha un sistema di aggancio particolare che permette di usarla in vari modi diversi (si può anche utilizzare come ciondolo, per esempio) e permette di ricevere le notifiche dagli smartwatch Android e iOS, fra le altre cose.

Maggiori dettagli su Xiaomi Smart Band 8 li trovate nella nostra recensione, braccialetto smart disponibile in oro o in nero chve di listino costa 39,99 euro, ma che si trova spesso scontato a meno, sia su Amazon che altrove.

Amazfit GTR Mini

Un’idea regalo interessante per la festa della mamma può essere Amazfit GTR Mini, uno smartwatch economico, dalle dimensioni contenute e disponibile anche in una colorazione adatta al pubblico femminile: oro con cinturino in silicone rosa.

Si tratta di un orologio dotato di uno schermo AMOLED circolare da 1,28″, con chip GPS per monitorare le attività, più di 120 e vari sensori per tenere traccia della frequenza cardiaca, del sonno e di vari altri parametri importanti per la salute. Nonostante la compattezza la batteria di Amazfit GTR Mini promette due settimane di autonomia. Di listino costa 129,90 euro, ma si trova spesso in sconto; tutti i dettagli li trovate nella nostra recensione dedicata.

Huawei Watch Fit 2

Passiamo a Huawei parlandovi di un dispositivo che è un po’ una via di mezzo fra uno smartwatch e una smartband, soprattutto esteticamente. Si tratta di Huawei Watch Fit 2, un orologio dal design allungato e particolare, soprattutto nella versione Silver Frost Milanese, piuttosto elegante e in sconto per la festa della mamma.

Huawei Watch Fit è uno smartwatch dalle dimensioni abbastanza contenute, dotato di uno schermo AMOLED da 1,74″, con diversi sensori e funzioni software e sportive, comprese le chiamate Bluetooth al polso, con smartphone connesso. La batteria dura fino a 10 giorni ed è compatibile sia con smartphone Android che iPhone.

Per l’occasione è possibile comprarlo sullo store di Huawei in sconto al prezzo di 131,12 euro grazie al nostro codice sconto ATUALLMA12 da inserire nella fase di checkout, coupon valido fino al 12 maggio 2024.

Dove comprare Huawei Watch Fit 2: link per acquistare in offerta su Huawei Store

Huawei Watch GT 4 (+ Huawei Band 8)

Grazie agli sconti della promozione per la festa della mamma di Huawei, vale la pena menzionare anche Huawei Watch GT 4, un buon prodotto da considerare come idea regalo nella versione più piccina da 41 mm. Per l’occasione c’è infatti il cosiddetto “Mother’s Day Package” che, aggiungendo 10 euro in più, permette di acquistare insieme Huawei Band 8, una smartband del valore di 59,90 euro, per un bundle niente male.

Huawei Watch GT 4, in breve, è uno smartwatch molto compatto dotato di uno schermo AMOLED circolare da 1,32″, esteticamente piuttosto curato ed elegante, soprattutto nella versione da 41 mm in questione. Huawei Band 8 è invece una smartband economica, dotata anch’essa di uno schermo AMOLED, da 1,47″ che, sulla carta, dovrebbe garantire un po’ più di autonomia rispetto allo smartwatch, che vanta tuttavia molte funzioni in più.

Inserendo lo stesso codice sconto citato sopra, ATUALLMA12, valido fino al 12 maggio 2024, è possibile acquistare Huawei Watch GT 4 + Huawei Band 8 al prezzo di 201,52 euro sullo store di Huawei.

Dove comprare Huawei Watch GT 4 con Huawei Band 8: link per acquistarli in offerta su Huawei Store

Apple Watch SE

Ultimo, ma non per importanza, Apple Watch SE di seconda generazione (in copertina). La versione in sconto in questi giorni, in occasione del Sottocosto di Unieuro, è il modello da 40 mm che le mamme che utilizzano un iPhone potrebbero apprezzare parecchio.

Si tratta di uno smartwatch dotato di uno schermo OLED LTPO, del GPS e di un sacco di sensori per monitorare vari parametri vitali e le attività fisiche. La versione da 40 mm di Apple Watch SE, è anche adatta ai polsi più piccoli, considerando le dimensioni molto contenute. Fino a sabato 11 maggio è possibile acquistarlo da Unieuro scontato a 199 euro, nei colori Galassia o Mezzanotte con cinturini in tinta.

Dove comprare Apple Watch SE 2: link per acquistarli in offerta su Unieuro

